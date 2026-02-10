Ser una de las mejores películas de Stephen King no es suficiente. El creador de 'La maldición de Hill House' hará una nueva versión de 'La Niebla'

La mayoría de libros de Stephen King han sido llevados ya al cine o a la televisión, por lo que es hasta cierto punto inevitable que se hagan nuevas versiones de algunos de ellos. Pese a ello, cuesta a entender que se haya anunciado una nueva película basada en 'La niebla', pues ya fue la base para el excelente largometraje de 2007 dirigido por Frank Darabont.

Sobredosis de Stephen King por Mike Flanagan

Eso sí, esta nueva 'La niebla' queda en buenas manos, pues detrás de ella estará Mike Flanagan, creador de 'La maldición de Hill House' o 'Misa de medianoche', aún hoy la mejor miniserie de Netflix. Y eso sin olvidarnos de otras adaptaciones suyas de la obra de King como 'El juego de Gerald', 'Doctor Sueño' y la aún reciente 'La vida de Chuck'.

De hecho, parece que Flanagan todavía tiene mucho que decir sobre la obra de King, pues pronto lanzará también una serie basada en 'Carrie' y lleva tiempo intentando sacar otra inspirada en 'La Torre Oscura'. Ahora hay que sumar también 'La niebla' a esa lista de proyectos'.

El propio Flanagan se encargará también de escribir el guion y la gran duda que tengo es que hará con su final. Recordemos que el libro tenía un desenlace distinto al de la película protagonizada por Thomas Jane. Y era un cierra tan contundente e inolvidable que el propio King reconoció que era mejor que el que él había escrito.

Curiosamente, la versión de Flanagan ni siquiera será la segunda adaptación de 'La niebla', pues ya en 2017 tuvo una versión televisiva de corta vida, ya que fue cancelada después de una única temporada de 10 episodios.

