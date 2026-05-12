Hoy en Netflix, una de las mejores miniseries de los últimos años. Un thriller psicológico basado en una historia real fascinante

Ahora que Netflix acaba de incluir en su catálogo 'El cuento de la criada' al completo, es un buen momento para redescubrir otra de las grandes adaptaciones que nos ha dejado la televisión de una obra de Margaret Atwood. Se trata de 'Alias ​​Grace'.

Inspirada en un caso real de asesinato que ocurrió en Canadá, país natal de Atwood, en el siglo XIX, la serie sigue a Grace Marks, que es acusada del asesinato de Thomas Kinnear (Paul Gross) y su ama de llaves, Nancy Montgomery (Anna Paquin). Mientras un psiquiatra llamado Simon Jordan (Edward Holcroft) habla con ella para intentar adivinar cómo, por qué o incluso si cometió este doble asesinato, se cuenta la historia de Grace desde el principio y todo lo que sucedió después.

A la sombra de 'El cuento de la criada'

Para todo aquel que conozca y haya seguido de principio a fin 'El cuento de la criada', seguramente disfrutará con 'Alias ​​Grace', una serie escrita por Sarah Polley -ganadora de un Oscar por el guion adaptado de 'Ellas hablan'-, y dirigida por Mary Herron, directora de 'American Psycho'.

Todo parte de un caso histórico real ocurrido en Canadá en 1843, cuando Grace Marks y James McDermott fueron condenados por asesinar a dos personas. Pero la serie nunca se limita a ser un true crime. Lo verdaderamente fascinante es cómo utiliza ese crimen para reflexionar sobre quién tiene derecho a contar la historia de una mujer y cómo la sociedad transforma a Grace en exactamente aquello que necesita ver en ella.

Gran parte de la fuerza de la serie depende de Sarah Gadon, que construye un personaje imposible de descifrar del todo. Parece tranquila, educada y contenida, pero debajo de esa aparente serenidad hay una inteligencia feroz y un resentimiento acumulado durante años de violencia y explotación. Y la serie juega constantemente con la idea de que quizá Grace está manipulando a todos… o quizá simplemente haya aprendido a sobrevivir en un mundo que nunca le permitió ser vulnerable.

Uno de los aspectos más devastadores de 'Alias Grace' es cómo muestra la violencia cotidiana contra las mujeres en la sociedad victoriana. La serie retrata un mundo donde las mujeres pobres prácticamente no tienen opciones reales. Trabajan hasta destruirse físicamente, sufren abusos constantes y son castigadas socialmente por cualquier desviación de las normas impuestas por los hombres. Incluso quienes intentan salvar a Grace terminan utilizándola para reforzar sus propias ideas sobre la pureza, el deseo o la moralidad.

Aunque muchas veces quede eclipsada por 'El cuento de la criada', 'Alias Grace' demuestra por qué Margaret Atwood sigue siendo una de las escritoras más incisivas a la hora de explorar el poder, el género y la violencia estructural. La miniserie mantiene toda la complejidad moral y política de la novela original y la transforma en un thriller elegante y absorbente que no necesita grandes giros ni escenas espectaculares, porque le basta con observar cómo una mujer aprende a sobrevivir en un mundo decidido a convertirla en monstruo o mártir, pero que nunca le deja ser una persona.

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