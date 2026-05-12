El creador de 'Akira' regresa a lo grande. Katsuhiro Otomo funda su propio estudio de anime y ya tiene una nueva película en marcha

Katsuhiro Otomo no se para, aunque ya llevemos un tiempo sin oír de él. El creador de 'Akira' está haciendo malabares entre varios proyectos, incluyendo un nuevo manga, pero por si eso fuera poco ahora también ha fundado su propio estudio de anime.

Vamos con todo

A lo largo de su carrera, Otomo ha colaborado con varios estudios punteros como Sunrise y Madhouse, pero ahora ha decidido fundar el suyo propio, Oval Gear. El anuncio ha llegado desde la web de la propia compañía, con una declaración de intenciones bien clara que apunta a "transmitir a la siguiente generación toda esa expresión visual y el estilo artístico que Katsuhiro Otomo ha cultivado a lo largo de muchos años".

El estudio está en plena fase de crecimiento, y prepara su primer gran proyecto, aunque por ahora no se ha confirmado en qué andan trabajando exactamente Otomo y Oval Gear. Aunque, claro, tenemos varias apuestas.

El director japonés lleva trabajando en una nueva película desde 2019, y aparte de que se llamará 'Orbital Era' y marcará su regreso a la ciencia ficción, se sabe bien poco del proyecto. En principio parece que seguirá a un grupo de novenes que viven en una colonia espacial en construcción, y al estar tan lejos de la Tierra su día a día es muy diferente a lo que estamos acostumbrados.

'Orbital Era' aún está ligada a Sunrise, donde empezó a desarrollarse, así que quizás para aligerar su desarrollo y dar más libertad creativa a Otomo pase a ser una co-producción junto a su estudio. Además, en la web de Oval Gear hay una imagen promocional muy similar a la del poster de 'Orbital Era que se desveló en su momento.

Aunque también podría tratarse de un nuevo proyecto completamente nuevo aún por anunciar, como el reboot de 'Akira' del que se lleva años oyendo hablar. Un reboot de 'Akira' realizado desde el propio estudio de Otomo sería una carta de presentación tremenda. Además de que el director podría hacerlo a su gusto y en sus propios términos, porque todo queda en casa. Nos toca esperar, aunque ya sabemos que por Otomo merece la pena tener paciencia.

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