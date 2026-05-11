La temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' por fin tiene fecha de estreno en Prime Video, y es más tarde de lo que esperábamos

Prime Video acaba de anunciar la fecha de estreno de la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder': la nueva entrega de la famosa serie de fantasía llegará a la plataforma de streaming de Amazon el 11 de noviembre de 2026.

De finales de verano a noviembre

La fecha elegida sorprende un poco, ya que lo habitual hasta ahora era que cada nueva temporada llegase a Prime Video a finales de verano. Recordemos que la primera entrega se estrenó el 1 de septiembre de 2022, mientras que la segunda llegó el 29 de agosto de 2024. ¿Una nueva estrategia para ver si recuperan espectadores? Puede ser.

La verdad es que Amazon asegura que la temporada 1 de 'Los anillos de poder' es aún hoy la serie más vista de la historia de la plataforma. Sin embargo, los datos de la segunda fueron muchos menos impresionantes y sufrió un gran bajón. Aún le dio para ser uno de los cinco regresos más vistos de una serie de Prime Video, pero es evidente que se quiere detener la sangría.

Ya veremos si ese cambio de fecha le funciona a Amazon, pero lo realmente importante aquí es que se ha resuelto por fin una gran incógnita. A eso hay que sumarle estas declaraciones de Peter Friedlander, jefazo de la sección televisiva de la compañía, asegurando que "la extraordinaria respuesta de millones de fans en todo el mundo ha dejado claro que este viaje por la Tierra Media sigue teniendo gran repercusión, y ese impulso no ha hecho más que crecer de cara a la tercera temporada".

Ya sabemos que la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' transcurre varios años después que su predecesora, más concretamente "en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, cuando el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja necesaria para ganar la guerra, someter a todos los pueblos a su voluntad y, finalmente, gobernar toda la Tierra Media".

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