El cocreador de 'Para toda la humanidad' nos desvela cómo gestaron la despedida de su icónico protagonista: "Fue muy doloroso"

En una serie como es 'Para toda la humanidad' es bastante complicado manejar a los personajes. No por el personaje en sí sino por el hecho de que la historia de la serie se expande durante décadas y la ley natural nos dice que no somos eternos. Y en la temporada 5 se han encargado de recordárnoslo con la muerte de uno de sus protagonistas. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

Ya desde el inicio de la temporada de la serie de ciencia ficción, se veía que probablemente sería el telón final para Ed Baldwin, el personaje interpretado por Joel Kinnaman y que lleva siendo cabeza de cartel desde la primera temporada. Si bien en esa temporada rondaba los 40, en esta última superaba los 80.

Nuestros temores fueron confirmados durante la primera mitad de la temporada: el otrora héroe espacial padece cáncer y, después de una última hazaña heroica, expiró postrado en cama en Marte. Una muerte a medio camino entre lo heroica y lo natural que fue uno de los momentos más difíciles de realizar de la temporada.

«No queríamos despedirnos»

«La gente sabe que no nos gusta matar personajes ni hacer que mueran», nos cuenta el cocreador de la serie Ben Nedivi. En Espinof tuvimos ocasión de hablar con él y con Matt Wolpert a propósito de esta temporada 5 (y penúltima) de 'Para toda la humanidad'. Durante la charla, nos paramos a hablar sobre cómo fue planear esta muerte.

«Esa decisión la tomamos nosotros mismos», aclara Nedivi preguntado si habían involucrado a Joel Kinnaman en el proceso, «fue algo más difícil precisamente porque Joel Kinnaman fue uno de nuestros primeros compañeros de viaje en la serie. El personaje se había convertido en algo absolutamente central.»

Según el guionista y productor ejecutivo, que el reparto vaya cambiando es clave para que una serie como esta funcione. Algo que es más fácil de decir que de hacer:

«Eso es muy fácil de decir sobre el papel. Pero cuando conoces a estas personas y llevas tanto tiempo con estos personajes… fue muy doloroso. Tengo que decir que fue muy emocional. El último día de Joel en el set estábamos todos llorando, abrazándonos. No queríamos despedirnos. Pero creo que cuanto más duro es para nosotros, más duro también resulta para la audiencia verlo. Eso es algo que he aprendido. Y la gente sabe que no nos gusta matar personajes ni hacer que mueran, pero sentimos que es necesario para la serie porque también forma parte de la vida.»

Ben Nedivi y Matt Wolpert tenían claro no solo que querían reflejar a Baldwin como héroe y leyenda, sino también ese factor de realismo que le dan a la serie y que «era importante mostrar lo que significa morir de viejo».

«Estamos hablando de un astronauta que ha pasado la mayor parte de su vida en el espacio. Evidentemente, la radiación tenía que formar parte de eso. Y, por supuesto, el cáncer era un riesgo.»

«Por muy grande, heroico que seas, al final también acabas muriendo en una cama de hospital», continúa Nedivi, asegurando que para ellos era muy importante encontrar ese equilibrio y poder conectar esa muerte con los orígenes del personaje.

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