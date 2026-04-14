La temporada 5 de 'Para toda la humanidad' le ha dado a uno de sus protagonistas una despedida perfecta después de una trayectoria inolvidable

'Para toda la humanidad' siempre ha sido una serie de grandes ideas, saltos en el tiempo y personajes que evolucionan a lo largo de décadas. Pero si hay alguien que ha estado en el centro de todo desde el principio, ese ha sido Ed Baldwin (Joel Kinnaman). Y ahora, en su quinta temporada, la serie de Apple TV le da el final que llevaba años construyendo para el personaje.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de 'Para toda la humanidad'

Duele despedirse

El cierre llega casi de golpe, pero no podría haber sido más coherente. Porque Ed nunca fue un héroe convencional, ni alguien que siguiera las reglas. Y su despedida tampoco lo es. Después de sobrevivir a guerras, misiones imposibles y decisiones cuestionables durante décadas, la serie finalmente responde a esa pregunta que sobrevolaba desde hace tiempo: cuánto más podía durar alguien como él.

La muerte de Ed llega muy pronto en la temporada, pero es muy impactante. Había sobrevivido a todo y ya casi parecía un personaje inmune a cualquier consecuencia. La serie había jugado tanto con esa idea que, hasta cierto punto, se podía a asumir que siempre encontraría la forma de salir adelante. Por eso, cuando finalmente ocurre, rompe con esa sensación de invencibilidad que se había construido alrededor de él durante años.

Lo interesante es que su final no busca reinventar al personaje. Ed muere exactamente como ha vivido: tomando decisiones por su cuenta, ignorando cualquier tipo de autoridad y poniendo en riesgo su propia vida si cree que es lo correcto. Incluso cuando su salud ya no se lo permite, sigue actuando como siempre. Esa incapacidad para parar, para escuchar o para ceder, es precisamente lo que define tanto su grandeza como sus errores.

Su arco narrativo es el de alguien que nunca termina de encajar del todo. Desde el principio fue impulsivo, competitivo y profundamente marcado por su pasado, lo que le llevó a tomar decisiones que afectaron tanto a su carrera como a sus relaciones personales. Esa mezcla de carisma y obstinación le convirtió en uno de los personajes más complejos de la serie, alguien capaz de lo mejor y de lo peor sin dejar de ser reconocible en ningún momento.

Ahora, en los últimos episodios, la serie apuesta por un cierre más emocional, conectando su presente con su pasado. Los flashbacks, los encuentros y las despedidas sirven para darle una nueva dimensión, alejándose un poco del espectáculo para centrarse en lo humano. Es ahí donde el personaje parece más completo, no tanto por lo que hizo en el espacio, sino por lo que arrastra a nivel personal.

Y al final, lo que queda no es solo su historial de hazañas o sus errores, sino la forma en la que entendía el mundo. La lealtad, incluso por encima de las normas o del sentido común, es lo que termina definiendo su legado. 'Para toda la humanidad' no intenta justificarlo ni redimirlo por completo, pero sí le da un cierre que encaja perfectamente con todo lo que había sido desde el principio. Y para mí, con eso basta.

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