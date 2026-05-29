Las mejores películas de acción y thrillers de 2026 (por ahora)

¿Echas de menos el olor a pólvora, rueda quemada y keroseno? Pues esta lista está hecha para ti, porque hemos recopilado las mejores películas de acción y los mejores thrillers de lo que llevamos de 2026, y ya aviso de que la selección nos deja un buen puñado de propuestas de lo más variopintas y, lo que es más importante, rebosantes de adrenalina fotograma a fotograma.

Si no hay nada que te llame la atención en esta selección te cubrimos las espaldas, porque en la web te ofrecemos listas con las mejores películas del año en Netflix, Prime Video o Disney+, un ranking con lo mejor de lo que llevamos de curso cinematográfico y, por supuesto, un listado con las películas más esperadas de 2026.

El botín (The Rip, 2026)

Dirección: Joe Carnahan Reparto:Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle

No diga "acción", diga "Joe Carnahan". Después de demostrar en infinidad de ocasiones ser uno de los grandes nombres dentro del género, independientemente de la escala de sus proyectos y del presupuesto, el estadounidense se ha aliado con los inseparables Ben Affleck y Matt Damon en un thriller de acción a la antigua usanza tan solido y contundente en el tratamiento de sus setpieces como en el desarrollo de su intriga.

Crítica de El botín | En Netflix

Ruta de escape (Crime 101, 2026)

Dirección: Bart Layton Reparto: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Nick Nolte

Bart Layton continúa reivindicándose como uno de los cineastas más interesantes del panorama actual. Tras jugar con las finas líneas que separan ficción y documental, el cineasta ha firmado su cinta más convencional en términos narrativos con una 'Ruta de escape' que, además de tener un reparto espectacular, cuenta con un ritmo implacable y un tratamiento de personajes a la altura de muy pocas producciones homólogas. Muy, pero que muy recomendable.

Crítica de Ruta de escape | En Prime Video

Pretty Lethal (2026)

Dirección: Vicky Jewson Reparto: Uma Thurman, Iris Apatow, Lana COndor, Millicent Simmonds, Avantika Vandanapu

Hay que reconocer que, a simple vista, 'Pretty Lethal' parece el enésimo intento por replicar la fórmula de 'John Wick' añadiendo alguna que otra vuelta de tuerca al conjunto. Por suerte, lo último de Vicky Jewson es mucho más, y juega a la perfección con la condición de bailarinas de su grupo protagonista en un divertimento cargado de acción en el que la danza y las hostias como panes se funden en una coreografía imperfecta pero merecidamente reivindicable.

En Prime Video

Shelter: El protector (Shelter, 2026)

Dirección: Ric Roman Waugh Reparto: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays, Harriet Walter

No sabemos cuántas películas va a estrenar Jason Statham en las que interpreta a un "protector", pero mientras tengan tanto nervio y capacidad para entretener como 'Shelter', bienvenidas sean. Ric Roman Waugh dirige al británico en una nueva ensalada de tortas, tiros y explosiones en la que el actor borda una tipología de personaje que ya tiene más que asimilada. No te va a cambiar la vida, pero qué par de horas más disfrutables ofrece.

Crítica de Shelter: El protector

Los hermanos demolición (The Wrecking Crew, 2026)

Dirección: Angel Manuel Soto Reparto: Jason Momoa, Dave Bautista, Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon

Después de sorprender a propios y extraños con notable debut en el DC Universe con 'Blue Beetle', Angel Manuel Soto unió fuerzas con dos estrellas de la talla de Jason Momoa y Dave Bautista en un divertimento escapista que satisfará a todos los que busquen una buena ración de comedia en clave buddy movie y unas escenas de acción tan espectaculares como pasadas de vueltas.

Crítica de Los hermanos demolición | En Prime Video

Te van a matar (They Will Kill You, 2026)

Dirección: Kirill Sokolov Reparto: Zazie Beetz, Myha'la Herrold, Patricia Arquette, Tom Felton, Paterson Joseph, Heather Graham

"Pero, Víctor, 'Te van a matar' ya está en la lista con las mejores películas de ciencia ficción y fantasía del año", podrías decir. Pues sí, pero es que el trabajo de Kirill Sokolov brilla tanto en su vertiente fantástica como en unas escenas de acción que no dudan en beber de clásicos de la talla de 'Lady Snowblood' en un festival de katanazos pulp con alma de serie B y tintes blaxploitation. Zazie Beetz se ha ganado el cielo con su papel de antiheroína asesina de demonios y otras criaturas del inframundo.

Crítica de Te van a matar

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