Netflix acaba de encontrar su próximo éxito de animación. 'Soy Frankelda' ya hizo historia en México y ahora tiene fecha de estreno para comerse el resto del mundo

Hace unos meses desde Netflix nos dieron una alegría con el fichaje de 'Soy Frankelda' para su distribución internacional. La película se ha convertido en una joya de la animación mexicana al ser el primer largometraje realizado en stop-motion del país, y tras su nominación a los Premios Annie ahora se prepara para llegar al resto del mundo.

Gótico mexicano y un viaje a otro mundo

'Soy Frankelda' se ambienta en el México del siglo XIX, en el que una joven escritora llamada Frankelda con mucho talento escribe cuentos macabros sin demasiado éxito. Un día los monstruos sobre los que escribe resultan ser reales, y con la ayuda del príncipe Herneval debe restaurar el equilibrio entre el mundo de la ficción y el de la realidad antes de que ambos sean destruidos.

Viene dirigida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, basada en su propia serie de televisión 'Los sustos ocultos de Frankelda'. 'Soy Frankelda' ya destacó en el Festival Internacional de Cine de Fantasía y se llevó una nominación a Mejor película independiente en los Premios Annie, consiguiendo un gran renombre entre la crítica y fascinando a Guillermo del Toro.

En México se estrenó el pasado octubre, pero ahora prepara su estreno internacional de la mano de Netflix: 'Soy Frankelda' llegará a la plataforma el próximo 12 de junio. Ya con los tráilers se viene avanzando que es una obra de artesanía absolutamente preciosa, y con un mensaje sobre el poder de la narrativa que podría convertirse en el próximo éxito animado de Netflix tras 'Las guerreras K-pop' e 'Intercambiados'.

"Como hermanos, crecimos inventando mundos juntos, dibujando, jugando, imaginando. Con el tiempo entendimos que los personajes ficticios no solo son compañeros, sino guías. A veces nos sentimos más cercanos a ellos que con la gente a nuestro alrededor", explicaron los Ambriz. "Nos dan coraje, sabiduría, y consuelo. Creemos que la ficción no es una vía de escape de la realidad, sino una manera de entenderla. Una manera de convertir la verdad en pedazos más apetecibles. 'Soy Frankelda' viene de un amor por la narrativa que dura toda una vida".

En su versión original, 'Soy Frankelda' cuenta con las voces de Mireya Mendoza, Arturo Mercado Jr., y Luis Leonardo Suarez. Se ha desarrollado enteramente en el estudio mexicano Cinema Fantasma, con Guillermo del Toro sirviendo como guía creativo del proyecto.

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