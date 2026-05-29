Colin Farrell vuelve a la acción en el tráiler de 'Sugar'. La temporada 2 del estupendo noir de ciencia ficción de Apple TV promete más secretos y giros salvajes

'Spider-Noir' no es el único noir con giro fantástico del que estamos hablando esta semana y es que desde Apple TV han desvelado el tráiler completo de la temporada 2 de 'Sugar'. La serie detectivesca regresará el próximo 19 de junio con su primer episodio.

Colin Farrell vuelve a ponerse en la piel de John Sugar, detective privado y experto en cine, que tiene un nuevo caso: está siguiendo al hermano mayor de un prometedor boxeador local en lo que sigue buscando a su hermana desaparecida. En lo que avanza la investigación, se verá sumergido en una conspiración que se cierne sobre toda Los Angeles.

LA Paranormal

Junto a Farrell, tenemos un reparto completamente nuevo encabezado por Tony Dalton, Jin Ha, Raymond Lee, Laura Donnelly, Sasha Calle y el invitado especial Shea Whigham.

Aclamada como uno de los mejores neo-noir de los últimos años y, de hecho, fue una de las series más vistas de Apple TV en 2024, la temporada 2 de 'Sugar' cuenta con ocho episodios que se emitirán semanalmente. Sam Catlin es el showrunner de una serie creada por Mark Protosevich.

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