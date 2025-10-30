"Tom Cruise no estaba muy contento". Colin Farrell desvela que tuvieron que hacer 46 tomas después de aparecer borracho en el set de 'Minority Report'

A lo largo de los años, Tom Cruise se ha ganado la fama de actor perfeccionista. En sus rodajes, sobre todo en los que está de productor, quiere que todo esté medido al milímetro, que no falle nada, mejorar las escenas al máximo. Esto ha llevado a momentos tirantes con el resto de actores, claro, pero también ha dado lugar a un mantra que todo Hollywood conoce: Cruise es la última gran estrella, y no merece la pena llevarle la contraria.

Madre mía, qué Cruise

Esto bien lo sabe Colin Farrell, tal y como le ha contado a Stephen Colbert en 'The Late Show': el actor solo hizo una película con Cruise, 'Minority Report', pero por aquel entonces tenía problemas con las drogas y, decidió salir de fiesta para celebrar su cumpleaños el día antes de una sesión de rodaje. Como imaginaréis, a Cruise le sentó como una patada en el estómago.

Fue uno de los peores días que he tenido en un rodaje. Mi cumpleaños era el 31 de mayo, estábamos rodando, y le rogué a una producción de 120 millones de dólares (¿quién me creía que era?) que no me hicieran trabajar en mi cumpleaños. Así que por supuesto me recogieron a las 6 de la mañana el 31 de mayo, y había tenido una noche de locos. Recuerdo meterme en la cama, y en cuanto apagué las luces el teléfono sonó: era el conductor diciendo "Son las seis y diez". Y yo pensé "Oh, mierda".

De hecho, Farrell cuenta que cuando llegó al rodaje, estaba tan mal que el asistente del director le dijo "No puedes venir así" y él contestó "Mira, consígueme seis cervezas Pacífico y una cajetilla de 20 Marlboro Red". Dos años después entró en rehabilitación, para sorpresa de nadie, pero en aquel momento funcionó, se tomó un par de cervezas y fue al set. Como adivinarás, fue un absoluto desastre.

Nunca olvidaré la frase que tenía y no podía decir. Era "Estoy seguro de que todos habéis comprendido la paradoja fundamental de la metodología del precrimen". Esa era la frase con la que empezaba la escena. Recuerdo que el equipo se acercó y me preguntó: "¿Quieres salir a tomar un poco de aire fresco?". Y recuerdo que pensé: "Si salgo a tomar aire fresco, cuando vuelva tendré más presión para hacerlo mejor", así que respondí "No, vamos a seguir adelante".

Acabaron haciendo 46 tomas de la misma frase. Y no, su co-protagonista no le rió las gracias: "Tom no estaba muy contento conmigo. ¡Tom, al que adoro, no estaba muy contento!". Sabiendo cómo se las gasta en un rodaje gracias a aquel audio filtrado de 'Misión Imposible: sentencia mortal', yo estaría temblando solo de pensarlo.

