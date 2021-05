"Dije lo que dije". Tom Cruise rompe su silencio sobre la bronca viral en el rodaje de 'Misión Imposible 7'

Hace unos meses se hizo viral un tremendo enfado que Tom Cruise tuvo durante el rodaje de 'Misión Imposible 7'. El actor todavía no se había pronunciado sobre lo sucedido, pero finalmente ha roto su silencio en unas declaraciones concedidas a la revista Empire.

La explicación de Cruise

Recordemos que el actor no se tomó precisamente bien que parte del equipo de la película no se tomase en serio las medidas de prevención contra el coronavirus, lo cual le llevó a decir, entre otras cosas "estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta. No quiero volver a verlo nunca", aclarando ahora qué le llevó a actuar así y las circunstancias específicas en las que tuvo lugar todo:

Dije lo que dije. Había una ola de casos en Reino Unido por aquel entonces y había mucho en juego. Pero no era todo mi equipo el que estaba. Hice que dejasen el set y estaba solo un grupo elegido de personas. Lo maravilloso es que nunca cerramos de nuevo. Y aquí seguimos todavía trabajando en la película.

Parece que todo tuvo final feliz y que el rodaje de 'Misión Imposible 7' pudo seguir adelante sin más contratiempos por ese lado. Eso sí, la octava entrega ya no pudo grabarse de forma consecutiva como estaba inicialmente previsto, pero el protagonista de 'Minority Report' confiesa su alivio al haberse resuelto todo de forma satisfactoria:

Todas esas emociones estaban pasando por mi mente. Y que todo el equipo supiera que habíamos empezado a rodar una película fue un gran alivio. Fue muy emotivo.

'Misión Imposible 7' llegará a los cines el 27 de mayo de 2022.