"¡Estamos creando miles de empleos, hijos de puta!". Tom Cruise abronca al equipo de 'Misión Imposible 7' por romper el protocolo COVID

Tom Cruise explotó con los miembros del equipo en el set de 'Misión: Imposible 7' después de verlos romper los protocolos de COVID-19, según confirman dos fuentes cercanas a la producción a Variety que ponen contexto a la primera información de The Sun, después de que Cruise vio a dos miembros demasiado cerca uno del otro frente a pantalla del PC, diciéndoles "Si veo que lo volvéis a hacer, os largáis".

En el audio obtenido por The Sun, se puede escuchar claramente a Cruise diciendo:

Tom Cruise recorded letting the crew members who broke virus protocol have it



Tom Cruise is not to be f*cked with



(@TheSun) pic.twitter.com/b8jP92lREt