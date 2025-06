'El juego del calamar: América', todo lo que sabemos sobre el spin-off de David Fincher de la serie coreana de Netflix

En Netflix encontraron una mina de oro con 'El juego del calamar', una serie coreana que se convirtió en la serie más vista de la historia de la plataforma. Cuatro años han pasado ya de eso y nadie ha podido superar los datos de su primera temporada, pero la tercera ya está estrenada y se ha confirmado por activa y por pasiva que será la última. A cambio tendremos un spin-off que por ahora ha recibido el título de 'El juego del calamar: América'.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos ya sobre este spin-off americano de 'El juego del calamar' que a su manera también promete ser una secuela de la famosa serie coreana de Netflix -o al menos eso parece si nos fiamos de su muy comentada escena final-. Obviamente, el artículo se irá ampliando a medidas que tengamos nueva información sobre ella.

Todo lo que sabemos sobre el estreno de 'El juego del calamar: América'

Es todo un misterio ahora mismo. Las informaciones que tenemos a través de la fiable Production Weekly apuntan a que el rodaje arrancará en Los Angeles este próximo mes de diciembre de 2025, por lo que lo más pronto que podría llegar a la plataforma sería a finales de 2026. Con todo, lo más probable es que como mínimo tengamos que esperar hasta 2027 para poder verla.

'El juego del calamar: América', reparto y protagonistas

El final de la temporada 3 de 'El juego del calamar' parece que funciona a modo de pequeña presentación de los que nos esperaría por delante en su spin-off situado en Estados Unidos. Por ello, la presencia de Cate Blanchett como la nueva reclutadora parece imprescindible, pero todavía no se ha confirmado si su cameo en la serie coreana ha sido un pequeño aperitivo o una cosa simplemente puntual.

Más allá de eso, el nombre de David Fincher lleva mucho tiempo asociado al proyecto, pero ahora mismo parece que solamente está confirmado como productor. No es algo raro, pues tiene en marcha el ambicioso spin-off de 'Érase una vez en Hollywood' escrito por Quentin Tarantino y centrado en el personaje de Brad Pitt. Queda la duda de si llegará a tiempo para dirigir algún episodio de 'El juego del calamar: América'.

Lo que sí está más claro es que trabajando en los guiones tenemos a Dennis Kelly, creador de 'Utopia' y guionista de la película de 'Matilda' estrenada por Netflix, se está encargando de escribir la serie.

Además, Master Key Studios se encarga de la unidad de la serie en Los Ángeles, mientras que Zeus Zamani y Rhett Giles también están vinculados a 'El juego del calamar: América' en calidad de productores. Lo mismo harán también Kim Ji-yeon y Hwang Dong-hyuk, quienes ya participasen en la serie original, hasta el punto de que el segundo fue su creador.





El futuro de la franquicia

También está confirmado que el reality 'El juego del calamar: El desafío' tendrá una segunda edición. Netflix la encargó antes incluso del estreno de la primera, por lo que no debería tardar ya demasiado en estrenarse. Más allá de eso no hay nada en firme, pero seguro que en la plataforma ya trabajan en nuevos formatos o spin-offs para seguir exprimiendo este universo. De hecho, Dong-hyuk ya ha dicho que no habrá temporada 4, pero sí que ha tonteado con la posibilidad de un spin-off situado entre la primera y la segunda entrega de la serie.

