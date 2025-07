Hace 6 años terminaba la precuela apócrifa de 'El hombre de acero'. Dos temporadas que nos llevaban por las aventuras del abuelo de Superman

Con las nuevas aventuras del último hijo de Krypton en cines ('Superman') yo no he podido evitar pensar en una de las últimas y algo fallidas adaptaciones de la mitología del hombre de acero en pantalla. No, no estoy hablando de la notable 'Superman y Lois', con la que se dio cierre a todo un decenio de Arrowverso sino a una serie que fue concebida originalmente como precuela a 'El hombre de acero' (Man of Steel, 2013) pero que no logró alcanzar todo su potencial.

Hace 6 años, en verano de 2019, la cadena estadounidense SyFy emitía la temporada 2 y final de 'Krypton', serie que nos trasladaba unos dos siglos antes de la "era de Superman". Al frente se encontraba uno de los guionistas de la cinta protagonizada por Henry Cavill, David S. Goyer, que tenía la idea de desarrollar cuestiones que se quedaron fuera de la película de Zack Snyder.

El comienzo de la serie nos llevaba por una época de caos y confusión en el planeta natal de Kal-El, donde el joven Seg-El (Cameron Cuffe) busca redimir el honor de la otrora prestigiosa casa de El. En este momento, un viajero del tiempo, Adam Strange (Shaun Sipos) llega para advertir de una conspiración para evitar el nacimiento de Superman, el futuro nieto de Seg-El. El protagonista se encontrará con el dilema de salvar su planeta o un nieto que todavía no existe.

Kryptobros

De esta manera, a lo largo de la serie profundizaríamos en la cultura y vicisitudes kryptonianas de un modo que prácticamente no veíamos desde los tiempos de John Byrne (aunque casi mejor correr un tupido velo ante lo descrito por él) mientras nos daba un pequeño paseo por galería de villanos de Superman y otros personajes de DC: Lobo, Brainiac o Doomsday, entre otros, aparecían en la serie.

A 'Krypton' le pasó algo de factura una falta de identidad propia desde el comienzo. Su cocreador David S. Goyer quería expandir en ella lo que se mostró en 'El hombre de acero' respecto a Krypton y todo ese mundo. De ahí que se concibiera, al menos en parte, como algo parte de ese universo y, a juzgar por las primeras imágenes de marketing, había, al menos, una idea de ser una precuela "de facto".

Sin embargo, a pesar de por las propias circunstancias de desarrollo y haber cogido un camino diferente, la serie no logró quitarse esa etiqueta de precuela, aunque fuera apócrifa, de la película de 2013. Independientemente de su condición, la realidad era que la serie dejaba bastante que desear por cierta falta de carisma de los protagonistas y de interés general en el argumento.

En una era plagada de series del Arrowverso, universo televisivo de DC con el que podría haber convivido si desde Warner hubieran estado más avispados, la precuela de Superman pasó sin pena ni gloria por los rayos catódicos. Unas audiencias más bien discretas y, si bien mejoró en la temporada 2, la crítica también le dio la espalda.

