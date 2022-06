'Matilda: el musical': el tráiler de la versión cantarina de Roald Dahl en Netflix nos presenta a Emma Thompson obligando a comer pasteles

Es posible que 'Matilda' sea el mejor libro infantil jamás escrito. No son datos, es opinión, claro, pero tiene todo lo que un niño diferente a los demás quiere leer. Un elogio de lo diferente, episodios icónicos, un final más o menos feliz y una moraleja tan bonita como inusual: no importa si no has encontrado tu lugar en el mundo, no dejes de ser tú mismo y algún día lo encontrarás. Y serás feliz.

Sometimes you have to be a little bit naughty

Hasta ahora no ha habido adaptación de 'Matilda' que no sea absolutamente icónica: la película dirigida por Danny DeVito, el musical con canciones de Tim Minchin y ahora, si hay suerte, la película para la que Minchin ha creado nuevas canciones y que estrena su primer tráiler para calentar motores. En realidad no podremos verla hasta el 2 de diciembre de 2022 en Netflix, pero ver a Emma Thompson como la Trunchbull ya nos ha puesto la sonrisilla en la cara a muchos.

'Matilda: el musical' está dirigida por la misma persona que le dio vida en su representación original, Matthew Warchus, que se ha asegurado de que sea una adaptación a la altura. Veremos lo que ocurre, porque Netflix no ha tenido hasta ahora mucha suerte con los musicales (recordemos aquella 'The prom').

Lo primero que supimos sobre 'Matilda: el musical' fue problemático. Desde luego, más de lo que merece una producción así: Ralph Fiennes iba a interpretar a la Trunchbull, pero pronto fue anunciado el reemplazo por una Emma Thompson irreconocible, que estará acompañada por Lashana Lynch (María Rambeau en el MCU) y en el que Alisha Weir, una niña de 12 años, tendrá toda la responsabilidad de que la película sea un éxito o un fracaso. Por lo que hemos podido ver en este tráiler, tiene toda la pinta de lo primero.

Personalmente, pude ver el musical original en Broadway y vale muchísimo la pena: sabe combinar el humor de Tim Minchin con los toques agridulces del relato original de Roald Dahl sin dejar de ser una adaptación fidedigna. Los que quieran comprobarlo antes de su estreno en streaming están de suerte: la obra de teatro traducida al español empezará a interpretarse en Madrid a partir del 30 de septiembre. Un consejo: si podéis, no os la perdáis. A veces hay que ser un poco traviesos.