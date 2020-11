'Utopía': la serie de Amazon es un desenfadado thriller de conspiración sin la atractiva personalidad de la original

Desde el mismo momento en el que empieza la versión estadounidense de 'Utopia', que estrena hoy Amazon Prime Video, ya uno se da cuenta de que cuando Gillian Flynn ('Heridas abiertas') decía que quería darle un baño de thriller clásico de conspiración, iba en serio. Sin que esto signifique ser mejor o peor que la serie original, es otro rollo.

Compuesta de ocho episodios, la historia cuenta el descubrimiento de un cómic rodeado de misterio y secretismo. La secuela inédita de 'Distopia' cae en manos de un grupo de frikis obsesionados con los códigos ocultos y presuntas predicciones encerrados en el dibujo. Unos crípticos elementos que parecen predecir el destino del mundo.

No son los únicos en busca de esta historieta, puesto que una misteriosa organización está asesinando a todo el que tenga conocimiento de este cómic. Mientras, una misteriosa nueva gripe está expandiéndose entre la población infantil en una trama desafortunadamente familiar en este 2020.

Con Flynn al guion y Toby Haynes como director principal, la serie está protagonizada por Ashleigh LaThrop, Dan Byrd, Desmin Borges, Jessica Rothe, Christopher Denham, Rinn Wilson, John Cusack, Cory Michael Smith y Sasha Lane, entre otros.

Sigue viva, Jessica Hyde

Más allá de temas de guion y los evidentes cambios de la historia, como por ejemplo el papel de John Cusack como un magnate de la biotecnología, podríamos considerar que los cambios principales entre original y remake son más estéticos. Dennis Kelly y Marc Munden apostaron por un peculiar estilo visual, con tonos saturados inspirados en cómics que aquí se ha quedado más en la superficie.

El amarillo sigue siendo marca de la casa, pero la dirección de Toby Haynes no está muy interesada en jugar tanto como su referente británico, con una realización bastante más convencional de lo que corresponde. No es mala pero sí algo decepcionante.

Por otro lado, Gillian Flynn propone una remezcla bastante interesante de la historia original suavizando algunas cosas (por ejemplo, de lo que incriminan a Grant), quitándole kilos de mitología y haciéndola más amigable para la audiencia estadounidense... y su exportación global. Es menos loca y menos impactante en todos los sentidos.

Lo que no quiere decir que no sea potente. Yo reconozco que no fui especialmente fanático de la serie original. Me fascinaba su ambición visual pero tenía problemas en el cómo contar la historia. Esto es un buen thriller, que coge sus elementos y nos lo pone en un presente bastante similar (un virus letal anda suelto).

Un misterio muy directo

El problema es que se antoja escaso debido al empeño de Flynn de no construir (y menos abrir) una caja de misterio. Todo parece tan directo que, si bien rondan los misterios como el origen de Jessica Hyde y "el hogar" y toda esta organización secreta, al guion no le interesa complicar las cosas. Existen. Y punto.

Lo cual creo que es lo peor que se puede decir de 'Utopia'. No es cuestión de que se tenga que parecer más o menos al material original, sus ideas y sus intenciones, sino problema de desaprovechar su lado más críptico. Aquí reconozco que se echa de menos un juego con el espectador, el implicarnos en la conspiración intentando desentrañarla en paralelo a los protagonistas, siendo conscientes de que tenemos más información que ellos.

En definitiva 'Utopia' es un sólido thriller que no es capaz de ser tan icónica como la serie original, y eso incluye a Arby, Wilson Wilson y la misma Jessica Hyde. Cuentan con buenos elementos, está bastante bien realizada, sus episodios avanzan con buen ritmo y no llegan a cansar nunca al espectador. Eso sí, los intereses del guion hacen que la historia sea basante más convencional de lo que sugiere su sinopsis, causando que, entre otras cosas, deje meno poso.