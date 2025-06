"Me sentía fuera de tiempo y de lugar": James Cameron comparte la terrible experiencia que lo llevó a imaginar uno de sus personajes más emblemáticos

No cabe duda de que, para los genios, la inspiración siempre llega de los lugares de donde menos lo esperan, y si hablamos de James Cameron, ya famoso por su labor técnica, es de llamarse la atención que fue una crisis de salud lo que lo llevó a imaginar uno de los personajes más conocidos de sus sagas de ciencia ficción.

Como parte del proceso de filmación de 'Piraña 2: los vampiros del mar', el directo cayó enfermo por una fuerte intoxicación alimentaria, por lo que tuvo que delegar la edición de la película al productor Ovidio G. Assonitis, sin embargo, en el delirante sueño febril a causa del daño por la comida, en su mente apareció una figura que después dio forma a un implacable robot asesino: un cyborg del mañana con una misión mortal.

Algunas décadas más tarde, Cameron reutilizaría tiempo y obsesión al desarrollar esa figura icónica, que se convertiría en el corazón argumental de 'The Terminator'. Tal como lo afirma en una entrevista retomada para The Business Insider: "al estar solo en una ciudad extranjera y sentirme muy desconectado de la humanidad en general, me resultó muy fácil proyectarme en estos dos personajes del futuro que estaban desincronizados, fuera de tiempo, fuera de lugar".

Pero esa experiencia no sólo se limitó a la inspiración de la cinta en general, sino en cómo la mostró en pantalla: lo que Cameron encontró efectivo en 'Terminator' fue la transición gradual a la cámara lenta y en los movimientos del T-800 en la película. Explicó que esta técnica sutil creaba un ritmo onírico o una dilatación del tiempo, similar a la que se experimenta en un accidente automovilístico, donde "no puedes detenerlo y el tiempo parece extenderse".

La idea surgida en aquel momento de crisis no solo inspiró al villano sino que catapultó su carrera hacia nuevas dimensiones del cine de acción y ciencia‑ficción. Así, el delirio febril de Cameron no fue un obstáculo, sino el catalizador de una visión cinematográfica que cambiaría el cine de entretenimiento para siempre.

Foto de IMDB

