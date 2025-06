James Cameron amenazó a los ejecutivos de Hollywood con 'irse a otro lado'. Al final su decisión brilló como nunca en una de sus grandes cintas de acción

En la industria del cine, los choques entre creadores y ejecutivos son tan comunes como los estrenos de temporada. Sin embargo, pocos enfrentamientos han sido tan recordados como el que protagonizó James Cameron en los años 90, cuando defendió a capa y espada su elección para un papel clave en uno de sus grandes proyectos de acción.

Durante la preproducción de su ambiciosa película de espionaje y acción 'Mentiras arriesgadas', Cameron insistió en que un actor, conocido más por su vida personal que por su carrera cinematográfica interpretara a uno de los personajes secundarios más importantes, sin embargo, al instante la elección fue recibida con rechazo por parte de los ejecutivos.

Los directivos y productores de, en aquel entonces, 20th Century Fox, veían a Tom Arnold como una figura problemática por su constante aparición en los tabloides y por su vinculación con una mediática relación sentimental que acaparaba titulares en la época no sólo por su vida privada, sino también por su comportamiento en el set.

James Cameron, sin embargo, no se dejó intimidar. Había escrito el papel específicamente para él y estaba convencido de que nadie más podría aportar el mismo equilibrio entre comedia y química con el protagonista principal. La negativa del estudio llevó a Cameron a tomar una postura drástica: amenazó con irse con su proyecto a otro lado.

"No, no leo la prensa sensacionalista, pero yo escribí esto y él es el indicado" afirmó en su momento, según el mismo Arnold recordó para el podcast The Big Picture: "ellos dijeron: 'Bueno, lo sentimos, Jim, pero no podemos aprobar a Tom Arnold para esta película'. Y Jim dijo: 'No, lo siento, porque quería hacer la película aquí en Fox. Ahora voy a Paramount'. Entonces ellos (los ejecutivos) dijeron: 'Vale, le daremos una oportunidad'".

Frente a esa posibilidad, los ejecutivos cedieron y el actor fue finalmente contratado para la producción que contó con un presupuesto estimado de 100 a 120 millones de dólares (una cifra enorme para su época), recaudando más de 378 millones de dólares en la taquilla mundial.

Años más tarde, el propio actor recordaría con gratitud cómo Cameron se jugó por él cuando nadie más lo haría. Y el director, fiel a su estilo, reafirmó que una historia solo funciona cuando los personajes son interpretados por las personas adecuadas, sin importar el ruido mediático que las rodee.

Foto de IMDB

