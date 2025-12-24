Cillian Murphy presenta el impactante tráiler de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' y promete ser una de las mejores películas de 2026

Ya está aquí. Netflix ha decidido que no merecía la pena esperar más para lanzar el esperadísimo tráiler de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal', el salto al cine de la famosa serie de televisión protagonizada por Cillian Murphy dando vida al ya legendario Tommy Shelby.

En la película de 'Peaky Blinders' veremos cómo Tommy Shelby regresa a Birmingham bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y realiza misiones secretas mientras enfrenta amenazas y su pasado. Seguro que su creador Steven Knight nos tiene preparado algo grande por delante.

Más detalles

Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo y Barry Keoghan completan el reparto principal de una película en la que se ha apostado por mezclar viejos conocidos con nuevos fichajes para el universo 'Peaky Blinders'.

Detrás de las cámaras tenemos a Tom Harper, quien ya firmase en su momento los últimos tres episodios de la primera temporada de 'Peaky Blinders'. Posteriormente se ha ocupado de película como la notable 'Wild Rose' o la deficiente 'Agente Stone'.

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' se estrenará primero de forma limitada en cines el 6 de marzo de 2026. Y el 20 de marzo pasará a estar disponible de forma exclusiva en Netflix.

