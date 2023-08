'Agente Stone' es otro churro de acción de Netflix que no ofende pero tampoco entusiasma: un thriller al servicio de Gal Gadot que palidece ante 'Misión Imposible 7' o 'John Wick 4'

En Netflix seguramente estén más o menos satisfechos con los resultados en audiencias de sus superproducciones de acción, pero lo cierto es que la plataforma ni mucho menos ha encontrado aún una gran franquicia que competir con las que se estrenan en la gran pantalla. Lo más cercano a ello son las aventuras de 'Tyler Rake', que al menos ofrecen cierta osadía visual, pero mejor no hacer comparaciones con títulos bien recientes como 'John Wick 4' o 'Misión Imposible 7'.

A eso hay que sumarle naderías como 'Alerta Roja' o thrillers demasiado genéricos como 'El agente invisible'. Es obvio que en cines también nos tragamos espectáculos irrelevantes con cierta regularidad, pero Netflix necesita más que eso para convertirse en un pequeño refugio para los amantes delos blockbusters de acción. Mucho me temo que eso no va a cambiar gracias a 'Agente Stone'. un vehículo al servicio de Gal Gadot que en el mejor de los casos sirve para matar el aburrimiento durante un par de horas de una forma muy poco memorable.

Un gran MEH

El cine de espías ha dado pie a grandes héroes de acción como James Bond, Ethan Hunt o Jason Bourne, y no seré yo quien se vaya a quejar porque haya más intentos de potenciar su figura. Ahora, eso tampoco quiere decir que vaya a celebrar cualquier título que vaya en esa dirección y en el caso de 'Agente Stone' el principal problema es la alarmante falta de tensión que transmite a todos los niveles.

Tenía bastante claro que 'Agente Stone' iba a ofrecer poco en lo argumental y la mayoría de las "sorpresas" del guion firmado por Greg Rucka ('La vieja guardia') y Allison Schroeder ('Christopher Robin'). De hecho, no hace falta ni empezar a ver la película para poder pronosticar con una gran precisión prácticamente todo lo que va a ir sucediendo. No obstante, siempre digo que lo realmente vital es estos casos es cómo adornas eso para atrapar la atención del espectador y dar a tu película un toque especial -que hoy también se estrena 'Rojo, blanco y sangre azul' que logra dar un toque distintivo a una historia con no pocos lugares comunes-, justo de lo que carece la película que nos ocupa.

Siendo justos, el arranque es simpático al mostrar la misión en la que se ve involucrada la protagonista. No es que vaya más allá de lo meramente funcional -sobre todo en la ejecución de las escenas de acción por parte de Tom Harper-, pero sí que establece un escenario curioso con un algoritmo estableciendo las posibilidades de éxito de la misión, mientras que Gadot tira de presencia para convencernos de las particularidades del personaje que interpreta en esta ocasión y hasta hay alguna pequeña dosis de humor.

Poco tardaremos en descubrir que la película no tiene ningún interés en profundizar en eso y que todo está encaminado a una historia de venganza con el personaje de Gadot haciendo todo lo posible por evitarlo. Por el camino, los momentos de mayor impacto emocional pinchan en hueso y acaban dando la sensación de ser meros mecanismos narrativos para hacer avanzar la historia. Tampoco ayuda nada que los diálogos se sientan demasiado expositivos en algunos momentos, aligerando así de forma imperdonable lo que deberían ser ciertos picos de tensión.

Eso lleva a que cuando intenta despegar con un giro argumental muy fácil de anticipar, lo que consigue es dejar claro que va a ser un thriller de acción más con bien poquito que aportar. Sí es verdad que visualmente al menos tiene más empaque visual que 'Alerta Roja' y que Harper se preocupa en presentar de forma vistosa los espacios en los que transcurren los hechos, pero cuando llega lo realmente vibrante, 'Agente Stone' se siente demasiado estándar. Es como si quisieran ser pulcros y se olvidan de la necesidad de emocionar y sumergir al espectador en lo que sucede en pantalla.

Los personajes también sufren por ello y Gadot demuestra no tener el carisma suficiente -y ojo, que tenerlo lo tiene, tal y como demostró en 'Wonder Woman', pero aquí deja claro que está lejos de Tom Cruise o Keanu Reeves- para elevar este proyecto por encima de la mediocridad. Eso sí, es, de lejos, la que mejor parada sale de todo su reparto, pero en parte porque las motivaciones del resto de personajes, al menos de aquellos que las tienen, se resumen en una línea y tampoco es que se haga un esfuerzo destacable por darles más entidad a partir de una idea sencilla.

Lo que nos queda al final es un thriller de acción que no ofende pero tampoco entusiasma y que se conforma con intentar dar al espectador el mínimo exigible a una superproducción de estas características. Si apagas el cerebro y te dejas llevar, es posible que no pases un mal rato, pero una película con vocación de convertirse en una gran franquicia debería ofrecer mucho más que eso. Un churro más de laenorme churrería que es la producción original de Netflix.

