"Estoy persiguiendo algo diferente". La saga 'Ocean's' sigue adelante, pero Steven Soderbergh descarta regresar al universo de atracos imposibles y gente guapa que inició en 2001

Hace un par de años supimos que la gente de Warner había puesto en marcha un spin-off/precuela/reboot —todas las etiquetas están sobre la mesa hasta ver qué propone la cinta— de la saga 'Ocean's' que nos llevará a la Europa de los años 60 de la mano de Margot Robbie y Ryan Gosling. Por el momento no han trascendido nuevos detalles sobre el proyecto, pero si algo sabemos es que no contará con el director que puso en marcha la saga.

En el año 2001, Steven Soderbergh decidió dar un lavado de cara a la encantadora 'La cuadrilla de los once' de Lewis Milestone, que protagonizaron Frank Sinatra y sus colegas del Rat Pack en 1960, para dar forma a un thriller con atracos, un buen poso de comedia y un reparto estelar que abrió paso a una trilogía que no decepcionó en ninguna de sus tres partes.

Se acabaron los atracos

Tras ella, y después de una aproximación en clave femenina bastante desangelada titulada 'Ocean's Eight' capitaneada por Gary Ross, Soderbergh da su relación con la franquicia por terminada. Así lo explicó durante una entrevista con Variety en la que el cineasta descartó regresar al universo de Danny Ocean al estar "persiguiendo algo diferente" en su carrera.

"Siento que después de hacer la tercera película, la serie estaba concluida para mí. Cuando el estudio se acercó a mí para ver si estaría involucrado en la continuación de la franquicia, les dije que no, sencillamente porque no parece un avance para mí. Estoy persiguiendo algo diferente".

No obstante, esto no quiere decir que el de Atlanta no coquetease con la idea de firmar una hipotética 'Ocean's Fourteen' antes del fallecimiento del actor Bernie Mac, que dio vida a Frank Catton. Al menos esto es lo que aseguró Don Cheadle, uno de los intérpretes de la saga, conversando con Entertainment Weekly sobre el estreno de 'Sin movimientos bruscos'.

"Estábamos hablando de eso [después de 'Ocean's Thirteen'], y luego Bernie [Mac] falleció, y muy rápidamente dijimos: 'No, no queremos hacerlo'. Pero acabo de hacer una película con Stephen y dijo: 'Creo que puede haber una manera de hacerlo de nuevo. Estoy pensando en ello'. Y no llegó mucho más lejos que eso. Pero no sé; no sé quiénes estarían en ello. Imagino que estaríamos los del grupo principal. Sería interesante verlo".

Finalmente, Soderbergh y Cheadle estrenaron su thriller criminal y el director dejó a un lado los robos a casinos para firmar títulos tan estimulantes como 'Kimi' o la miniserie 'Círculo cerrado', y prepara una 'Presence' que muchos califican como una de las películas de terror más especiales que se hayan visto últimamente —y que sigue sin fecha de estreno—.

En Espinof: