'Doctor Who' está en peligro, y el propio showrunner duda sobre su continuidad. "Nadie sabe lo que va a pasar"

Desde que Ncuti Gatwa se despidió de 'Doctor Who' hace tres semanas, ha habido un continuo runrún en la industria británica sobre el futuro de la mítica serie británica, que ha bajado muchísimo en audiencias: donde antes era un tótem inamovible, ahora plantea serias dudas. ¿Es este el final de esta versión de la serie después de 20 años? ¿Le darán una oportunidad más, aunque sea bajando el presupuesto? El Doctor nunca morirá del todo, claro, pero es posible que, de momento, BBC le quiera dar un largo descanso.

Ven conmigo si quieres... eh... ¿vivir?

Ha sido el showrunner actual de la serie, Russell T. Davies, el que ha levantado todas las alarmas con un diario de producción publicado por la revista oficial de 'Doctor Who', que escribió mientras la serie aún estaba rodándose o emitiéndose: "Todavía no sabemos lo que va a pasar, y mientras todos lo solucionan, haré una pausa... Con suerte, tendremos noticias pronto".

La BBC está seriamente preocupada por la audiencia, y Disney+ le va a la zaga. Tras estas dos temporadas (y cuatro especiales) no hay manera de saber lo que el gigante del streaming va a hacer con la serie, pero de momento en el canal británico no pueden estar muy felices: en una semana, la última temporada tuvo como media 3,2 millones de espectadores, medio millón menos que la temporada anterior y 1,7 millones menos que la última temporada con Jodie Whittaker como la Doctora.

Según leemos en Deadline, de momento en BBC no quieren mostrar signos de debilidad, y han afirmado que "es el drama más grande de BBC para los menores de 35, y permanece como una de las marcas más populares en iPlayer, con más de 70 millones de horas de visionado en 2024". Después del ya anunciado spin-off 'The War Between the Land and the Sea', que se emitirá a lo largo de este año, ¿sabremos más sobre el futuro del Doctor o se habrá perdido para siempre con su TARDIS hasta que, dentro de unos años, alguien (que no sea Davies) recoja el testigo?

