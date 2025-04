Lo más interesante de la temporada 2 de 'Doctor Who' está en su inusual giro en la dinámica de sus protagonistas

Este sábado podría ser un sábado cualquiera de no ser porque tenemos el regreso de 'Doctor Who'. La segunda temporada de esta nueva fase, con Disney+ como principal socia de BBC para la serie de ciencia ficción. Nuevos episodios con nueva companion para el doctor de Ncuti Gatwa.

Los episodios de presentación de las companions siempre suelen ser tan importantes como las de las reencarnaciones del doctor. Diría que incluso son bastante más especiales —la verdad, creo que aun coincidiendo a veces recuerdo más la presentación de la companion que la llegada de un nuevo doctor— y creo que con la Belinda Chandra de Varada Sethu el showrunner Russell T Davies ha querido hacer algo bastante diferente.

Como tal, creo que la aventura inaugural de esta temporada 2 de 'Doctor Who' —con unos robots espaciales abduciendo a Belinda— no es espectacular de por sí, pero sí que me tiene algo que me parece bastante interesante e incluso relativamente novedoso frente a otras temporadas y companions es que aquí vamos a tener una dinámica algo más enfrentada que de costumbre.

La tragedia de la companion

Si bien otras companions van siendo conscientes de la tragedia (e incluso maldición) que implica a veces serlo según van pasando aventuras (y a veces las separaciones son forzosas), Belinda es testigo directo de qué puede pasar si confía en el Doctor. Entra el personaje en conflicto con el que los espectadores sabemos que va a ser su destino a corto plazo.

Esto ya de por sí rompe el equilibrio habitual y propone un cambio de dinámicas. Belinda es una mujer decidida, independiente y poco dispuesta a estar con el Doctor y seguir sus planes. Ella solo quiere volver a casa y no quiere estar con alguien como el Doctor. Simplemente, no existe esa química, esa intriga aventurera por parte de la joven.

Algo que puede ser bastante refrescante en lo que avanza una temporada 2 que nos adelanta el fin del mundo —o al menos eso parece adelantarnos el final de este primer episodio— y hay algo que, tal como reza la sinopsis oficial de la temporada, está evitando que la TARDIS regrese al momento en el que dejaron la Tierra. Habrá que ver, eso sí, hasta qué punto se desarrolla y evoluciona esta singular dinámica.

A priori me interesa ver este conflicto y cómo, sin duda, se echará a un lado de vez en cuando a la hora de sobrevivir aventuras y salvar el mundo cada semana. Habiendo visto tan solo un episodio es difícil avanzar por donde van a ir los tiros, sobre todo porque siempre hemos tenido altibajos en la calidad de cada temporada.

Sin embargo, no me ha parecido tan buen arranque como el que tuvo la temporada anterior. El episodio es bueno, ciertamente, pero más allá de este giro en la dinámica companion-Doctor me ha faltado algo más de esa emoción propia de la serie. Dicho esto, confío en que Davies vuelva a sacar adelante una gran temporada.

En Espinof | Las mejores series de 2025 hasta ahora

En Espinof | Todas las claves para adentrarse en Doctor Who