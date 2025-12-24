Una de las estrellas de 'Rogue One' afirma que el guion estaba "sorprendentemente inacabado", y eso estuvo a punto de hacer que muriera por congelación

A finales de 2016, mientras esperábamos el estreno de 'Los últimos jedi', 'Star Wars' hizo algo hasta entonces inédito: estrenar una película fuera de la saga principal en cines para rellenar un hueco de la historia. Tras comprobar el éxito de 'Rogue One', que recaudó más de 1000 millones (y dio luz a la serie 'Andor'), Disney se ha lanzado a hacer toda clase de secuelas y spin-offs galácticos, esperando que la Fuerza les acompañe. Sin embargo, ya la primera vez fue más de rebote de lo que parece.

Hace mucho tiempo, en un guion mal acabado...

De hecho, Mads Mikkelsen, que interpretaba a Galen Erso en 'Rogue One', ha declarado a Variety que el guion estaba "sorprendentemente inacabado" mientras grababan. No es que el actor fuera ajeno a los blockbusters actuales (ese mismo año estrenó 'Doctor Strange'), pero, tal y como ha afirmado, cada día en el rodaje era un dislate.

Cambiaba todo el rato. Uno podría pensar que ya estaba terminado, pero no creo que cerraran jamás un borrador. Creo que seguían trabajando en él e improvisando, y volviendo atrás, y regrabando cosas, y volviendo con una idea mejor, lo que es más o menos llevadero para un personaje como el mío. O sea, tenía mi misión. Sabía lo que era, pero era obviamente fastidioso para los dos héroes jóvenes, que no sabían exactamente qué tenían que coger en una habitación repleta de equipaje.

De hecho, hubo una escena en la que, particularmente, no pudo aguantar más porque la historia no paraba de cambiar... mientras aguantaba bajo el agua. "Fue, diría un día, pero fueron días, brutales, porque había muchos cambios en la historia. Cambiaba una y otra vez, y estaba lloviendo. Cuando hay lluvia artificial, es casi imposible rodar una escena larga sin acabar sufriendo el agua helada. Así que estaba tirado ahí, helándome hasta la muerte, tratando de tener mis ojos abiertos".

Aunque Mikkelsen se sorprenda, lo cierto es que, cada vez más, Hollywood empieza a rodar sus películas sin guiones cerrados, bien arreglándolos en post-producción o bien jugando a rodar tantas escenas alternativas como sea posible para poder elegir una nueva película. No son pocos los directores, de hecho, que han calificado a la etapa de montaje como la de hacer una nueva versión de la historia. Nuevos tiempos donde el guion ya no es el rey, supongo.

