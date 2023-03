Star Wars: la épica escena de Darth Vader en 'Rogue One' fue una idea del montador y se incluyó a última hora (y Peter Jackson estuvo allí)

Quizá 'Rogue One: Una historia de Star Wars' ('Rogue One: A Star Wars Story', 2016) no fue tan emocionante y divertida como todos esperábamos pero hay una escena que sí nos dejó con la boca abierta. Sin desvelar demasiado, por si aún queda alguien que no la haya visto, tiene al mítico Darth Vader como protagonista y funciona como un puente entre el final de este spin-off y el inicio de 'La guerra de las galaxias' ('Star Wars', 1977).

Durante una entrevista con motivo del lanzamiento de 'Rogue One' en DVD y Blu-ray, el director Gareth Edwards ha revelado que el mejor momento de la película fue un añadido de última hora. No estaba en el guion y no se había rodado cuando se encontraban ya en la fase de post-producción. Se filmó unos meses antes del estreno y lo más llamativo es que fue una idea del montador, Jabez Olssen.

"El paseo de la muerte" (¡¡SPOILERS!!)

Gareth Edwards (a la derecha) durante el rodaje

Gareth Edwards, que bautizó la escena como "The Walk of Death" ("El Paseo de la Muerte"), recuerda que estaba trabajando en la posproducción y, originalmente, Darth Vader sólo aparecía para ordenar la destrucción de la nave de los "calamares" y perseguir el transporte que se escapaba en el último momento con los planos robados (que luego llegan a manos de Leia). Entonces, Jabez Olssen comentó que el villano debería entrar en acción. Así explica lo que pasó después:

"Yo pensé: claro, es una idea brillante y me encantaría hacerla, pero no nos van a dejar de ninguna manera. Es un gran momento y estábamos como a tres o cuatro meses del estreno. Kathy [Kennedy] entró y Jabez pensó: 'A la mierda'. Le propuso la idea y a ella le encantó. En una semana o dos estábamos en Pinewood rodándola".

Desde que la jefa de Lucasfilm permitió filmar el material, el equipo de Edwards comenzó a imaginar todas las formas en las que el personaje debería demostrar su poder. Según el realizador, el 30% de las ideas eran demasiado "extremas" y se quedaron con un 70%.

"Realmente, ese pasillo incluye los grandes éxitos de Darth Vader. Y no quisimos hacer nada que no le hubierais visto hacer antes, para no confundir a la gente. Lo mantuvimos en lo que ha sido aceptado", declara el realizador.

En parte, tiene razón Edwards; este Vader no se saca de la manga nada sorprendente que no hayamos visto antes. Si hay algo que siempre he encontrado ridículo en las precuelas de 'Star Wars' es cómo el mismísimo George Lucas parece querer olvidar lo que ocurre en la trilogía original y presenta situaciones o diálogos que rompen la coherencia de la narración completa de su propia saga. Como cuando se le ocurrió cambiar la famosa escena de Han Solo y Greedo porque, según él, John Wayne no lo haría.

A pesar de lo dicho, creo que lo que hace Vader en 'Rogue One' sí que contrasta con su manera de actuar en las siguientes películas de la saga (siguiendo el orden narrativo). De hecho, en la original del 77 surge después de la entrada de un grupo de stormtroopers, algo que ahora, tras mostrar todo este poder al final de 'Rogue One', parece absolutamente innecesario. A menos que esté cansado, claro...

En todo caso, me alegra que añadieran la escena porque es el momento más impactante de 'Rogue One', lo cual me parece que deja un poco en mal lugar a Gareth Edwards; no sólo no vio esta posibilidad de aprovechar a Darth Vader sino que tampoco se atrevió a proponerlo a Kathleen Kennedy. Por el contrario, sí hay que reconocerle el mérito de confiar en el criterio de su montador y, claro, de rodar este memorable epílogo.

Cabe recordar que Edwards también planteó un escenario donde dos de los héroes sobrevivían al final porque pensó que Lucasfilm no le dejaría matarlos a todos, cosa que afortunadamente sí ocurrió. Quién sabe lo que podría haber salido con un cineasta más imaginativo y valiente...

Peter Jackson estuvo allí y hay un Christopher Nolan en 'Rogue One'

Sí, Christopher Nolan está en el spin-off de 'Star Wars' aunque no se trata del famoso cineasta. Una de las anécdotas más divertidas que cuenta Edwards es que en la secuencia de Darth Vader hay alguien llamado Christopher Nolan: es un actor que encarna al rebelde que ordena despegar a la última nave, justo tras la entrega de los planos.

"Cuando alguien decía que Christopher Nolan estaba en el set, se referían a ese tío, pero todo el mundo pensaba que era el director. Nos divertimos mucho con eso", cuenta el realizador de 'Rogue One'.

Por otro lado, el actor Freddie Prinze Jr. sorprendió recientemente con unas declaraciones donde afirmaba que Dave Filoni había rodado la escena de Darth Vader en 'Rogue One'. Sin embargo, en el vídeo de arriba se ve a Gareth Edwards en el set. Y de hecho, Gary Whitta, guionista de la película, desmintió el rumor y afirmó no solo que estaba allí cuando la dirigió Edwards sino que éste llamó a Peter Jackson por si quería estar en el set y ver la escena. Y el director de 'El señor de los anillos' acudió lo más rápido que pudo.

