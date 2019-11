¿Quién disparó primero? Disney+ vuelve a cambiar la escena de Han Solo y Greedo en el Episodio IV de Star Wars

Parece que la polémica sobre quién disparó primero entre Greedo y Han Solo en 'La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza' no había sido suficiente. La escena en cuestión había cambiado ya hasta en tres ocasiones y ahora Disney+ ha introducido otro mas en el montaje que los usuarios de esta plataforma de streaming pueden ver.

Una escena con demasiadas versiones

Ha sido el cómico y guionista Eric Fell el que ha llamado la atención sobre esta nueva alteración. El cambio es bastante curioso, ya que Greedo ahora grita '¡Maclunkey!' poco antes de morir por el disparo de Han Solo. Ahora estaría bien que alguien explicase qué buscaban exactamente con esto...

In the Disney+ version of Star Wars Greedo now shouts "MACLUNKEY" before getting shot. This is now my favorite version because why the hell not? MACLUNKEY! #starwars #maclunkey pic.twitter.com/k1XmP8wAZT