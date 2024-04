'Go Away Green': el color que Disney no quiere que veas en sus parques

Comentábamos hace poco que la magia Disney no se hace sola. Lo que muchos pasamos por alto en la visita a sus parques temáticos en realidad es parte de un laborioso plan para sumergirnos en su fantasía. Esto se hace creando espacios muy concretos. Y parte de esto pasa, lo creas o no, por el uso de los colores.

Es aquí donde entra el que internamente se conoce como el 'Go Away Green', un color verde que se utiliza para ocultar los elementos más funcionales del parque, pero que no forman parte de "la experiencia Disney". Si quieres dar vida a una impresionante atracción o a un portentoso edificio, lo harás con otros colores. Pero si quieres pintar una farola, cableado del parque o una papeleras, lo harás usando este color.

Algún ejemplo de 'Go away green' podría ser este.

O este otro.

¿Por qué verde?

Este color, aunque propietario de Disney, se ha comparado a menudo con el verde oliva que se utiliza en el camuflaje militar. La idea es la misma, integrar estos elementos arquitectónicos y decorativos con el entorno natural. No es algo exclusivo de Disney World. El color se puede ver en todos los parques de la compañía, desde el Disneyland de París al de Hong Kong.

En su proceso de planificación todos estos parques ponen un especial énfasis en la construcción alrededor de elementos naturales que ayudarán a hacer esto más efectivo. Nada es casual. La colocación de vegetación también sirve para reforzar las mejores vistas ocultando el resto. Y no es solo cuestión de ocultar elementos menores, la puerta del Club 33, los clubes privados orientados a adultos (y ricos) que se encuentran dentro de los parques de Disney, también está pintada en este color.

Pero como bien nos han enseñado los cromas, el verde no es el único color que se utiliza aunque sí sea el principal. En entornos donde la vegetación natural no acompaña, o donde puede no ser efectivo por su cercanía con otros tonos, se utiliza también un color gris llamado 'no-see-um-grey' con exactamente la misma finalidad.

Con otra finalidad completamente diferente, y uno que se conoce mucho menos, está el llamado 'Blending Blue'. Se trata de un azul celeste que se encuentra a menudo fuera de los propios edificios. Su idea es reforzar la propia imagen natural del paisaje, y dar la sensación de que los edificios altos se funden con el cielo. Esto hace que, de nuevo, solo las siluetas que ellos quieren se lleven nuestra atención.

