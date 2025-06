'Spider-Man 4' no me generaba demasiado interés, pero el fichaje del Castigador de Jon Bernthal abre una interesante puerta a la oscuridad

He de confesar —aunque mi crítica de la película ya lo dejó bien claro— que 'Spider-Man: No Way Home' me dejó lo suficientemente frío con su festival multiversal, en el que los cameos y los huevos de pascua estuvieron muy por encima de la narrativa, como para que mi interés en una nueva aventura del Hombre Araña de Tom Holland esté, como quien dice, bajo mínimos.

Entering: The Punisher

Pero, en un giro inesperado de los acontecimientos, mi curiosidad hacia el proyecto ha crecido de forma instantánea gracias a un fichaje a medio camino entre lo sorprendente y lo telegrafiado: el de un Jon Bernthal que, tras su regreso por todo lo alto a la televisión marvelita en la notable 'Daredevil: Born Again', donde volvió a interpretar al Castigador, parece estar labrándose un futuro de lo más sólido en Marvel Studios.

Si digo esto es porque el actor, que debutó en La casa de las ideas cuando su personaje estaba bajo el techo de Netflix, no sólo tiene previsto aparecer en 'Spider-Man: Brand New Day' después de su debut en el MCU, sino que también se encuentra trabajando en la preproducción de una película basada en el violento vigilante de la calavera en el pecho para Disney+ en la que hará doblete como coguionista y protagonista.

Por el momento, 'Spider-Man 4' continúa siendo un misterio en términos argumentales, con la rumorología dando palos de ciego y planteando un escenario en el que, por el momento, se ha listado una decena de villanos potenciales que van desde simbiontes, variantes de Hulk e, incluso, enemigos más terrenales que encajarían mucho mejor con la esencia "a pie de calle" del Castigador y sus poco ortodoxos métodos para hacer justicia.

Sea como fuere 'Brand New Day', que estará dirigida por Destin Daniel Cretton —responsable de la estimable 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'—, comenzará su rodaje este mismo verano en el Reino Unido de cara a un estreno fechado en el 31 de julio de 2026. Veremos si la llegada del Punisher logra inyectar esa oscuridad y mala uva que puede sentar de maravilla al conjunto.

