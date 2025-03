Suciedad, belleza y una Nueva York anamórfica. Cómo la dirección de fotografía de 'Daredevil: Born Again' eleva la mejor serie del Universo Marvel

Más allá del inteligente aprovechamiento del legado de la celebrada etapa del personaje en Netflix, si algo está alimentando la más que notable recepción de 'Daredevil: Born Again' es el modo en que transmite la sensación de ser la producción televisiva más cuidada del Universo Marvel en términos no sólo narrativos, sino también formales.

Esto último va más allá de florituras puntuales, como el comentadísimo plano secuencia del cold open de la temporada articulado por unos Aaron Moorhead y Justin Benson tan eficientes como de costumbre, para extenderse a un tratamiento visual general capitaneado por la directora de fotografía Hillary Fyfe Spera, que tuvo las ideas muy claras sobre cómo aproximarse al superhéroe y su ambientación urbana desde el primer momento.

Suciedad anamórfica

En una interesantísima conversación con IndieWire, la DP ha explicado que una de las claves estéticas de 'Born Again' ha radicado en la elección de material y su gravitación hacia una estética añeja sin renunciar a los beneficios de las cámaras digitales. De este modo, Fytfe Spera, acostumbrada al fotoquímico, ha apuntalado la factura de la serie sobre el sensor Super-35 de la ALEXA 35, que emula como pocas el grano y las peculiaridades del formato analógico, y las lentes anamórficas G-Series de Panavision, que refuerzan estas texturas.

Tal y como explica la directora de fotografía, este cóctel se ha utilizado para emular esa suciedad y tensión latente propia del thriller neoyorquino de los años 70, tomando como base unos referentes que puso sobre la mesa en su pitch antes de subirse a bordo de la producción.

"Una de mis estrellas polares más grandes como directora de fotografía es el cine de los 70. Gravito en torno a él. Mi pitch, mucho antes de que me contratasen, fue hacer esto como una película de Nueva York de los 70. Parecía muy apropiado. Adoro que esas películas sean sobre personajes, sobre cómo los seres humanos navegan por el mundo. Así que 'The French Connection' fue, probablemente, nuestra mayor estrella guía. También 'Taxi Driver', 'Malas Calles' o 'Klute'".

Pero ojo, porque los referentes también se extienden al mundo de la fotografía fija.

"Fotógrafos como Saul Leiter y Robert Frank son dos muy importantes para mí. Sentí que esta Nueva York necesitaba tener textura y ser sucia, pero también hermosa. El trabajo de Saul en particular encuentra el modo de hallar belleza en los pequeños momentos, y hay algo en el mundo de Matt sobre esconderse en plena vista, y Fisk hace lo mismo. Los paralelos entre ambos son muy viscerales y humanos".

Probablemente, uno de los aspectos que más me han gustado hasta el momento de la serie de Disney+ es el contraste y el equilibrio entre el thriller urbano con vigilantes enmascarados, el procedimental policiaco y una suerte de drama judicial que va salpicando cada episodio y que, especialmente en el tercer capítulo centrado en el proceso de Hector Ayala, convierte el juzgado en el escenario principal de la acción.

Por supuesto, la aproximación a este tipo de localización, a priori, no da demasiado espacio a la experimentación al contar con los típicos grandes ventanales con luz día como principal fuente de iluminación —ya sea natural o, habitualmente, artificial—. Pero esto no quiere decir que Spera no haya meditado de forma meticulosa su aproximación a estas escenas y al modo en que la cámara trata a los diferentes personajes.

"Para Matt, el juzgado es un poco como la iglesia. Es su espacio de reverencia. Hicimos muchos primeros planos con angulares para rodar esas escenas, para sentir que estamos con los personajes. Después, con Fisk, rodamos su mundo con un lenguaje visual distinto, con muchas cámaras en trípode y no en mano, con muchos primeros planos angulares pero por debajo de su linea visual para hacerle parecer grande y opresivo, tanto a él como a su institución. Es muy divertido poder tener todos estos estilos visuales, pero forman parte de la misma conversación, lo que es crucial".

De hecho, no sólo la cámara se adapta a cada personaje. El tratamiento de la iluminación también varía dependiendo de quién está en escena.

"La iluminación también evoluciona. El mundo de Fisk tiene más luz blanca o fuentes cenitales, mientras que para Matt hay más luz que llega desde ventanas o fuentes más naturalistas".

En última instancia, si me quedo con algo de la reflexión de la DOP, es el modo en que abraza las particularidades de sus ópticas y huye de lo clínico para dotar de carácter a sus imágenes, asegurando que "no lucha por la perfección" y que "adora aceptar las anomalías, las rarezas y las texturas únicas"; algo que, en última instancia, se extrapola al conjunto de una 'Daredevil: Born Again' que, desde luego, es única dentro de apolillado y continuista Universo Cinematográfico de Marvel.

