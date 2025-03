El logo del Castigador y su relación con la policía no es cosa de 'Daredevil: Born Again'. Cómo la derecha estadounidense idolatró al personaje de Marvel por los motivos erróneos

No tengo la menor duda de que una de las grandes virtudes de 'Daredevil: Born Again', y lo que probablemente la convierte en la mejor producción de Marvel Studios desde que culminó la Saga del Infinito es el modo en que se aleja de lo multiversal y lo cósmico para, igual que lo hizo en su momento la serie de Netflix centrada en el mismo personaje, apostar por el realismo —dentro de los márgenes de la ficción superheróica— y lo terrenal.

No obstante, a pesar de que muchos sabíamos a ciencia cierta que la nueva aventura de Matt Murdock tendría una fuerte conexión con el mundo real, el showrunner Dario Scardapane se las ha apañado para integrar un elemento que, personalmente, me ha cogido completamente desprevenido, sorprendiéndome gratamente al no esperar bajo ningún concepto que la factoría Disney fuese a pasar por el aro.

Este no es otro que la utilización el emblema de The Punisher —el Castigador en el idioma de Cervantes— y su turbia relación con algunos grupos y sectores de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos de América alineados con ideología Alt-Right, con la comunidad conspiranoica lidearada por organizaciones como Q-Anon e, incluso, con supremacistas blancos que no dudaron en abrazar la icónica calavera durante la marcha en Charlottesville en 2017.

Un poquito de historia

El Castigador apareció por primera vez en las viñetas marvelitas en febrero de 1974, cuando irrumpió en el universo del Hombre Araña en el número 129 de la serie 'The Amazing Spider-Man' vistiendo su icónico atuendo negro coronado por un emblema ideado por su guionista y creador Gerry Conway, y refinado para trasladarlo al papel por el legendario dibujante John Romita padre, quienes tomaron como inspiración el totenkopf que incorporaban los uniformes de las SS durante la II Guerra Mundial.

No fue hasta mediados de los años ochenta, en pleno apogeo de la administración Reagan, cuando el violentísimo vigilante alcanzó su pico de popularidad y recibió luz verde para publicar su serie en solitario, que se extiende hasta nuestros días, y que ha ido adaptándose al ir actualizando los orígenes del ex-Marine Frank Castle de veterano de Vietnam a veterano de Irak. Una backstory que no tardó en convertirle en otro de esos personajes idolatrados por los motivos erróneos, como ya ha ocurrido con Rorschach o, recientemente con Homelander en 'The Boys'.

Pero volvamos por un momento a 2025, cuando el segundo episodio de 'Daredevil: Born Again' soltó oficialmente la bomba al mostrar explícitamente a un policía corrupto y con bastante malas pulgas luciendo un tatuaje con el emblema del Castigador en su muñeca, que más tarde veríamos marcado en la piel de otros de sus compañeros, así como en grafitis repartidos por la Gran Manzana. Una revelación que, como apuntábamos antes, traza líneas de lo más turbias y contundentes con el mundo real.

Con la transición a la década de los noventa 90 y el antihéroe ya asentado en la cultura popular, los tatuajes de Punisher comenzaron a ponerse de moda entre el fandom. Pero fue en el año 2003, durante la guerra de Irak, cuando la calavera se resignificó como símbolo entre miembros del ejército estadounidense gracias a Chris Kyle, el SEAL que escribió la autobiografía 'American Sniper' que más tarde adaptaría Clint Eastwood a la gran pantalla de la mano de Bradley Cooper —y un bebé de juguete—.

Fue, precisamente, en su libro, donde Kyle explicó por qué decidió adoptar la iconografía del Castigador y utilizarla como estandarte de su unidad durante el conflicto.

"Corregía injusticias. Mataba a los malos. Hacía que los delincuentes le temieran... Pintábamos [el logo del Punisher] en nuestros Hummers, en nuestros chalecos antibalas, en nuestros cascos y en todas nuestras armas. Lo pintábamos en todos los edificios o paredes que podíamos. Queríamos que la gente supiera que estamos aquí y que queremos daros por el culo".

Chris Kyle, por supuesto, fue tan sólo la punta de lanza, porque un año después, un grupo de policías rebeldes de Milwaukee decidieron formar su propio grupo de vigilantes bajo el original nombre de "The Punishers", que operaron entre 2004 y 2007 vistiendo gorras con el logotipo del personaje de Marvel. Pero a principios de la década de los 2010, el Castigador terminó de arraigar en el país de las barras y estrellas.

Somos de colores

En el año 2013, Estados Unidos fue testigo del nacimiento de 'Black Lives Matter', el movimiento social surgido en respuesta a los asesinatos de personas como Michael Brown o Eric Garner, que continúa denunciando el racismo sistémico y la violencia hacia personas afroamericanas. Pero toda acción tiene una reacción, y en este caso fue el surgimeinto del contramovimiento pro-policial 'Blue Lives Matter', que integró la calavera del Castigador en su propaganda.

Fue a partir de ese momento cuando la proliferación del emblema se hizo aún más evidente, con cuerpos de policía en Kentucky añadiendo pegatinas de la calavera a sus vehículos junto al texto "Blue Lives Matter" para, según el jefe de policía Cameron Logan, "representar que haremos todo lo que sea necesario para mantener segura a nuestra comunidad". Un escenario similar al que se vivió en Solvay, donde también se añadió un logo azul de The Punisher a los coches patrulla como, según un comunicado del cuerpo, "un modo de mostrar a nuestros ciudadanos que estamos entre el bien y el mal".

Y, entonces, cuando estábamos sumidos en el escenario pandémico confinados en nuestros hogares, George Floyd fue asesinado por la policía de Minneapolis en mayo de 2020, dando pie a numerosas marchas y manifestaciones del movimiento 'Black Lives Matter' a lo largo del territorio estadounidense. De nuevo, esto tuvo respuesta, y no tardaron en verse a grupos de policías en ciudades como Detroit portando el emblema del Castigador en su uniforme e, incluso, al presentador de Fox News Sean Hannity informando con un pin con el mismo motivo.

Palabra de Conway

Ahora bien, ¿qué opina de todo esto el padre de la criatura? Gerry Conway ha sido claro cristalino en numerosas ocasiones, incluyendo una entrevista con SyFy —vía Bleeding Cool— en la que

"Es inquietante ver a figuras de autoridad adoptando la iconografía del Castigador, porque el Castigador representa el fracaso del sistema de justicia. Su propósito es señalar el colapso de la autoridad moral social y la realidad de que algunas personas no pueden confiar en instituciones como la policía o el ejército para actuar de manera justa y eficaz.

El antihéroe justiciero es, en esencia, una crítica al sistema de justicia, un reflejo del fracaso social. Así que cuando los policías ponen calaveras del Castigador en sus coches patrulla o los militares llevan parches con su símbolo, básicamente están alineándose con un enemigo del sistema. Están adoptando una mentalidad fuera de la ley. Independientemente de si crees que el Castigador está justificado o si admiras su código ético, él es un forajido. Es un criminal. La policía no debería adoptar como símbolo a un criminal".

Igual que ha ocurrido con el mencionado caso de Homelander en 'The Boys', la idiosincrasia Castigador debería tener una lectura obvia, pero Conway tuvo que dar el subtexto masticado.

"Esto es algo que debería ser obvio. En cierto modo, es tan ofensivo como colocar una bandera confederada en un edificio gubernamental. Desde mi punto de vista, el Castigador es un antihéroe, alguien por quien podemos sentir simpatía, pero sin olvidar que también es un forajido y un criminal. Si un agente de la ley, que representa el sistema de justicia, coloca el símbolo de un criminal en su coche patrulla o comparte monedas conmemorativas que honran a un criminal, está haciendo una declaración muy desafortunada sobre su comprensión de la ley".

De hecho, hasta dedicó unas palabras a Sean Hannity para ilustrar mejor la alineación moral de Frank Castle.

"Frank golpearía a Sean Hannity hasta dejarlo hecho pulpa. Castle siempre representó un código de honor que respeta los valores más fundamentales de la sociedad estadounidense. Él no es un loco conspiranoico. Incluso en su existencia más marginal [en los años 90 y principios de los 2000], tenía enemigos legítimos. Un impostor como Hannity lo habría enfurecido".

A día de hoy, en pleno 2025, el emblema del Castigador continúa estando a la orden del día entre la Alt-Right de Estados Unidos. Pero si hay algo que consuela hasta cierto punto es leer a los enemigos acérrimos de "lo woke" celebrar al personaje y series como 'Daredevil: Born Again' sin ser conscientes de que, una vez más, les están metiendo un gol por la escuadra.

