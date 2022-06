'The Boys': hay fans que están descubriendo, al fin, que Patriota es un villano despreciable

Una cosa que a priori parecía universalmente aceptado es que Patriota (Homelander) es el gran villano de la función en 'The Boys'. Eso no ha impedido que a lo largo de los años se haya repetido la pregunta de si es posible redimir al personaje interpretado por Antony Starr, pero la tercera temporada de la serie de Amazon Prime Video está dejando totalmente claro que no es el caso y algunos de los fans de 'The Boys', a priori todos o casi todos pertenecientes al movimiento de la derecha alternativa, no terminan de saber muy bien cómo reaccionar.

De Bush a Trump

Como en el cómic, la política siempre ha tenido un peso relevante en 'The Boys', pero su importancia ha crecido de forma notable durante los últimos episodios. Hasta ahora, la serie de Amazon había trazado ciertos paralelismos entre Patriota y George Bush, pero ahora han ido un paso más allá al equipararlo básicamente a Donald Trump.

Hasta el propio Starr difundió un reciente artículo de Rolling Stone que decía que Patriota se supone que es Trump. La serie no ha podido dejarlo más claro con referencias a la cultura de la cancelación o que secuaces suyos hagan el trabajo sucio deshaciéndose de rivales políticos o gubernamentales que podrían volverse en su contra.

Eso ha provocado un cataclismo entre cierto sector de los seguidores de 'The Boys', especialmente dentro de la categoría dedicada a la serie en Reddit. Eso ha provocado un aluvión de cuentas suspendidas, de mensajes borrados y de clarificación de las normas, porque ha llegado un punto en el que simplemente ya no era aceptable pensar en una posible redención para Patriota. Y es que, como muy bien ha expresado Ryan Broderick a través de twitter, parecía que simplemente eso es lo que buscaban:

Saben que es el malo. Quieren que se revele que el malo es sólo un incomprendido y luego se redime para no sentirse incómodos. Los usuarios que se quejan de la tercera temporada de The Boys quieren que Butcher y Patriota choquen los cinco, acuerdan no estar de acuerdo y luego van a luchar contra el verdadero malo. Quieren una historia trágica de Patriota para no tener que reflexionar sobre por qué se sintieron tan atraídos por el personaje en primer lugar.

La verdad es que no es la primera vez que un personaje intrínsecamente malo es adorado por millones de espectadores, pero en el caso de Patriota parece que alcanzado un nivel totalmente diferente. Desde el primer episodio queda claro que es un ser despreciable y ególatra, y a partir de ahí la cosa no deja de ir a peor hasta el punto de que no está de más decir que se trata de un fascista peligroso y melogamaníaco. Era obvio, pero parece que hemos tenido que llegar a unos extremos alucinantes para que algunos lo comprendan, no sin antes sentirse sorprendidos ante ello.