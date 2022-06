'The Boys' 3x05: la impactante llegada de Soldier Boy revoluciona la serie de Prime Video y promete un futuro aún más brutal

Casi parece que fuera ayer cuando se estrenó la tercera temporada de 'The Boys' y ya solamente nos quedan por ver otros tres episodios para su final. El quinto no dejó de ser una especie de transición hacia lo que está por venir, pero eso no quita para que estuviera repleto de grandes momentos y también de detalles jugosos sobre sus protagonistas.

Spoilers del episodio a partir de aquí.

El todo vale para Carnicero

El superhéroe interpretado por Jensen Ackles al fin ha tenido una mayor presencia en 'La última vez para contemplar este mundo de mentiras', primero liándola por el mundo y luego acordando una inesperada alianza con Billy Butcher cuando parecía que el objetivo real era otro.

Ahí ha vuelto a quedar claro hasta donde puede llegar el personaje interpretado por Karl Urban para conseguir su objetivo de acabar con Patriota, pero es que tampoco quedaba ya la más mínima duda de que todo valía tras hacer aceptado como normal tener poderes de forma temporal.

El hecho de acostarse con Maeve también es otra prueba de la espiral en la que ha caído y de la que ya quizá no pueda salir. Hay un pequeño apunte que da a entender que toda su humanidad no se ha perdido cuando se acuerda de Lenny al ver a Hughie vomitando, pero me da que es más un espejismo que cualquier otra cosa.

La nueva situación de Patriota

El personaje de Antony Starr básicamente campa a sus anchas durante la mayor parte del episodio. Nadie tiene ya narices para hacerle frente en Vought, pero aquí el espejismo es justamente esa idea de que todo el mundo le adora. Ese cara a cara con Maeve es el último recordatorio de lo odiado que es, pero habrá que ver el precio que tendrá que pagar ella por su intento de acabar con él.

De hecho, las cosas pintan muy mala para Maeve por el evidente paralelismo que se trata entre Patriota y Soldier Boy al final del episodio cuando este último liquida sin piedad a la Condesa Carmesí tras tener una conversación muy similar con ella a la que tuvieron minutos antes Patriota y Maeve.

De esta forma básicamente se equipara a Soldier Boy con Patriota, por lo que es lógico verle como el arma necesaria para hacer caer a este último, pero las cosas podrían complicarse aún más de darse una hipotética alianza entre ambos. Por suerte, el ego de Patriota hace poco menos que imposible que algo así suceda.

La decadencia moral de Hughie

Hughie había representado hasta ahora ese oasis de moralidad y rectitud que la serie necesitaba para no hundirse por completo en el cinismo absoluto. Vale, es verdad que quedan otros personajes que aportan por ese lado, desde la luminosidad de Starlight hasta la rectitud de Leche Materna, por no olvidarme del nuevo objetivo de Kimiko y Frenchie -¡inolvidable ese pequeño momento musical que comparten ambos en este episodio!-, pero el eje moral era él y eso ha saltado por los aires.

En 'La última vez para contemplar este mundo de mentiras' vemos una nueva cara del personaje de Jack Quaid que ya intuimos en el anterior episodio. Ya no es solamente que presente tempranos síntomas de adicción, es que le está llevando a actuar de una forma que no esperábamos de él, situándose así mucho más cerca de ser un nuevo Carnicero que esa persona amable y encantadora.

Ese final dejando atrás a Starlight podría ser definitivo -ya la excusa de protegerla no sirve, algo que se podría comprender tras lo que sucedió en el primer episodio de la serie-, pero es ante todo doloroso por lo que nos dice de él. Porque una cosa es lo que daba a entender antes de querer dejar de ser un inútil en estas situaciones de peligro y otra que avale el loco plan de utilizar a Soldier Boy para poner freno a Patriota.

La incomodidad de A-Train

Hay una escena en este episodio muy ilustrativa sobre el estado actual de A-Train, quien poco a poco ha ido perdiendo presencia dentro de Los Siete y parecía destinado a acabar fuera del grupo. Me refiero al momento en el que Starlight le suelta que por qué está tan desesperado por estar con gente que le odie. Cero dudas de eso tras su enfrentamiento con Profundo del anterior capítulo.

Ese encuentro con Halcón Azul vendido como un privilegio debería servir para que el personaje interpretado por Jessie T. Usher. Y es que para Patriota ya no hay redención posible, pero en su caso todavía podría haber cierto margen para ello y la gran duda que queda es que actitud tomará él. De volver a tener acceso sin más a sus poderes, cero dudas de que volvería a ser un ser despreciable, pero la realidad para él ya es otra.

Y la semana que viene toca orgía...