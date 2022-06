'The Boys' sigue siendo adictiva y fascinante: el episodio 3x04 de la serie de Amazon Prime Video demuestra que nadie está a salvo

Hemos llegado al ecuador de la tercera temporada de 'The Boys', y aunque el arranque ha sido un poco pausado y ha habido algunos choques para poder ajustarnos a donde nos dejó la temporada anterior, la serie de Amazon Prime Video sigue teniendo mucha mecha por delante gana con cada episodio.

Si los tres primeros capítulos han sido la perfecta exposición, con el cuarto hemos comprobado que nada pasa porque sí en esta serie y que pese a pecar de predecible en algunos momentos, 'The Boys' sigue siendo un festival fascinante del que es imposible quitar los ojos de encima.

El show de Patriota

Si las cosas ya se estaban caldeando en los tres primeros episodios de la temporada, el cuarto ha puesto toda la carne en el asador para demostrarnos que nadie esta a salvo, por muy intocable que parezca de entrada. El inicio con los tres primeros capítulos puede haber sido más pausado de cara a plantearnos todo lo que ha cambiado desde el final de la segunda temporada, pero las buenas dosis de acción, sangre y gore se han mantenido y yendo a más con cada episodio.

Porque 'The Boys' es esa serie que a pesar del asco que te pueda dar (sobre todo con el gore pasado de rosca) sigues con la cara pegada a la pantalla porque no deja de ser fascinante ni por un momento.

La balanza de poder dentro de Los Siete no para de zarandearse y Patriota está dispuesto a coger el toro por los cuernos. De nuevo Antony Starr clava cada momento que lleva la capa a sus espaldas y es totalmente terrorífico. Porque es un "malo" al que da gusto odiar, y mucho, y uno de los mejores ganchos de la serie. Si ya era un adversario a tener en cuenta en las anteriores temporadas, en lo que llevamos de la tercera Patriota está yendo sin frenos y soltándose de la poca correa que quedaba para controlarle.

Y ojo, que a pesar de que 'The Boys' está subiendo cada vez más las apuestas con los límites a los que pueden llegar los personajes, también vemos cómo les empieza a pasar factura.

Asco, gore y arrepentimiento

De entrada la violencia sin límites y a todo gas de la serie es uno de sus mayores atractivos para los que buscan "superhéroes maduros, oscuros y adultos", pero precisamente 'The Boys' está tratando a sus protagonistas con una mayor madurez al ir reflejando cada vez más las consecuencias de toda la violencia que generan y cómo les está pasando factura.

Seguimos sin spoilers, pero el cuarto capítulo de la temporada ha dado un giro completo a la situación hasta ahora y definitivamente deja claro que nadie está a salvo, ni dentro ni fuera de Vought, y que todavía hay mucho que no entendemos de los "Supes" y sus poderes. Y desde luego, que aunque te veas venir ciertos giros, 'The Boys' consigue seguir sorprendiendo y chocando y sigue siendo una serie sólida que mejora con cada nueva temporada, consolidándose como uno de los mejores títulos en la parrilla de Prime Video.

Si algo hay que echarle en cara a la tercera temporada es la importancia repentina de Soldier Boy, porque ha pasado prácticamente de no existir a estar hasta en la sopa y ser el centro de atención en varios frentes. Es un "agujero" perdonable teniendo en cuenta que se están molestando en hilar todo lo posible al personaje de Jensen Ackles dentro de la mitología de la serie y también el carisma que derrocha con lo poquito que se ha dejado ver.

Así que con un arranque tan buenísimo y adictivo para la tercera temporada, no es de extrañar que Amazon no se lo haya pensado demasiado para renovar la serie. Prácticamente se acaba de estrenar esta nueva ronda de capítulos y ya sabemos que 'The Boys' tendrá temporada 4... ahora solo queda por ver qué nos depara el final de temporada y cómo deja a Butcher y los demás de cara al futuro.