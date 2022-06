De 'Doctor Strange 2' a 'The Boys': Charlize Theron explica sus inesperados cameos en el mundo de los superhéroes

Charlize Theron está saltando de rodaje en rodaje y ahora mismo anda preparando 'Fast X' y la secuela de 'La vieja guardia'... aunque entre medias también ha tenido tiempo para rodar dos pequeños cameos muy inesperados y ha revelado cómo terminó haciéndolos.

¡Cuidado, que van spoilers menores tanto de 'The Boys' como de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'!

La tercera temporada de 'The Boys' acaba de arrancar y ya nos ha ido dando alguna sorpresa. Aunque ha sido breve, una de las primeras ha sido el cameo de Charlize Theron como Stormfront en la película sobre los Siete que se empezó a rodar en los anteriores capítulos. Tras la revelación del pasado nazi de la superheroína (y cómo se quedó tras la tremenda paliza que le dieron a final de temporada), Stormfront no pasaba por su mejor momento, por lo que era necesario una actriz para encarnarla en la película ficticia.

Así que la elegida para encarnar a esta meta-Stormfront fue Theron. Seth Rogen, quien ejerce de productor ejecutivo en la serie, fue quien le ofreció el pequeño cameo.

"Seth [Rogen] me lo pidió hace tiempo, y me echaría encima de cristales rotos por él y todos sus compañeros de Point Gray. Les adoro, y nos cuidamos mucho los unos a los otros", explicó la actriz. "Me encanta la serie, creo que es muy inteligente."