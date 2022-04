'Fast X': todo lo que sabemos sobre el principio del fin de la saga 'Fast & Furious' con Vin Diesel, Jason Momoa y muchas más estrellas

Parece que fue ayer cuando conocimos a Dominic Toretto, Brian O'Conner y el resto de la familia 'Fast & Furious', pero ya han pasado poco más de veinte años desde que nos embarcamos en una de las franquicias más demenciales, divertidas y con menos respeto por las leyes de la física de la historia, que encontrará en la futura 'Fast X' su punto y final tras diez largometrajes... o mejor dicho, once, ya que se estrenará dividida en dos partes.

Aún queda un buen trecho hasta que podamos echarle el guante a la nueva aventura a las cuatro ruedas protagonizada por Vin Diesel, cuyo estreno está previsto para el 19 de mayo de 2023, pero a continuación os propongo ir repasando todo lo que sabemos sobre la —pen— última entrega de una saga multimillonaria que se ha hecho un hueco en el corazón del público a base de excesos y acción sin tregua.

Cuándo se estrena 'Fast X'

El caso de las dos últimas entregas de la saga 'Fast' ha sido un tanto caótico debido, cómo no, a una pandemia de COVID-19 que puso patas arriba los planes de rodaje y lanzamiento para infinidad de estudios y largometrajes. Según los planes originales, que se remontan al año 2016, 'Fast X' debió haberse estrenado el 2 de abril de 2021, pero la que llegó sobre esas fechas —concretamente el 25 de junio— fue 'Fast & Furious 9'.

Finalmente, tras los reajustes necesarios, y después de que que su rodaje arrancase el pasado mes de enero, la décima 'Fast & Furious' —y primera de las dos entregas en las que se dividirá el final— llegará a nuestras salas de cine el próximo 19 de mayo de 2023, después de un ligero reajuste respecto a su fecha anterior, fijada el 7 de abril. Pero ojo, porque, como siempre, esto está sujeto a cambios de última hora.

Reparto y protagonistas de 'Fast X'

Como suele ocurrir en este tipo de franquicias, el reparto de 'Fast X' será una combinación de caras conocidas y nuevos rostros. Entre las primeras, podemos esperar el regreso, obviamente, de Vin Diesel, a quien se unirán Jason Statham, Michelle Rodríguez, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Helen Mirren, Cardi B. y John Cena, que repetirá como el hermano de Dominic Toretto, Jakob.

Entre los nuevos fichajes, por el momento, destacan los nombres de Jason Momoa, que interpretará al villano de la función —puede que no el único—, a Daniela Melchior —que nos enamoró en 'El escuadrón suicida' con su Ratcatcher 2— en un rol aún por determinar, y a Brie Larson, la estrella de 'Capitana Marvel', que según Vin Diesel dará vida a un personaje "atemporal y asombroso" que añadirá algo a la saga que los fans tal vez no esperan, pero que sí ansían.

A quien sí echaremos de menos es a Dwayne Johnson, cuyo feudo personal con Vin Diesel ha dado como resultado una ruptura irreconciliable que impedirá que veamos por última vez a su carismático Luke Hobbs en pantalla.

El director de 'Fast X'

Nadie mejor para dar carpetazo a la saga 'Fast' que Justin Lin, el veterano que debutó en ella con 'Tokyo Race', y que firmó la cuarta, quinta, sexta y novena entregas; un especialista en esto de la acción que conoce sobradamente a sus personajes e intérpretes, y en cuya filmografía también figuran títulos tan estimulantes como 'Star Trek: Más allá' o un par de episodios de la infravaloradísima segunda temporada de 'True Detective'.

El equipo de 'Fast X'

Para dar forma a 'Fast X' también se ha tirado de agenda y de profesionales habituales a la franquicia, comenzando por el director de fotografía Stephen F. Windon, que ya fotografió 'Tokyo Race', y las últimas 5 entregas —además de filmes como 'Sonic. La película', o la mencionada 'Star Trek: Más allá' en la que también coincidió con Justin Lin—.

En lo que respecta al diseño de producción, el máximo responsable será Jan Roelfs; un profesional con una trayectoria interesantísima que, además de 'Fast 9' y 'Fast 6', la trabajado en títulos como 'Gattaca', 'World Trade Center', 'El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante' o 'Ghost in the Shell' —que no será gran cosa, pero su diseño de producción es impepinable—.

Cuando se confirmen más cabezas de departamento implicadas, repasaremos su trayectoria por aquí.

La historia de 'Fast X'

Por el momento no han trascendido detalles sobre el argumento de 'Fast X' ni, por supuesto, sobre los entresijos de su historia, aunque cabe esperar que la trama arranque donde lo dejó la novena película y aproveche el escenario que nos dejó su escena poscréditos, en la que se nos muestra el reencuentro inesperado entre Shaw y Han.

Esto, especulando, podría llevarnos a pensar en una nueva rivalidad entre la familia Shaw y el equipo de Toretto, pero con Cypher viva y Jason Momoa interpretando a otro de los tipos malos, es difícil predecir por dónde irán los tiros. Eso sí, después de haber abandonado la órbita terrestre en 'Fast 9', podemos esperar cualquier cosa...

Tráilers, imágenes y póster

Como era de esperar si tenemos en cuenta que acaba de arrancar, como quien dice, su rodaje, aún no hay material promocional de 'Fast X', pero os puedo dejar por aquí con un breve vídeo que subió Diesel a sus redes sociales en el que aparece con Justin Lin celebrando el inicio del rodaje, y una fotografía junto a Brie Larson con la que anunció su fichaje.

Seguiremos informando.