'Fast & Furious 10' ya tiene recambio para Dwayne Johnson: Jason Momoa se incorpora a la familia de la exitosa saga

La estrella de DC, Jason Momoa, ha sido confirmada como nueva cara en la multimillonaria franquicia 'Fast & Furious'. En su décima entrega, la saga estrenará nuevos músculos y sustituirán a los de Dwayne Johnson.

Momoa protagonizará junto al Toretto de Vin Diesel y el equipo de 'Fast and Furious' la próxima y décima entrega de la franquicia de alto octanaje. El equipo dio la bienvenida oficialmente a Momoa a través de las redes sociales el fin de semana con una publicación titulada: "The Fast Fam sigue creciendo".

The Fast Fam keeps getting bigger. Welcome, Jason Momoa. #F10 pic.twitter.com/BsMGE6mCXD