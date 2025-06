Este anime de fantasía marcó nuestra infancia, aunque su auténtico final es diferente al que muchos recordamos

Antes de que se acuñara el término isekai (y que se produjeran como churros en cada temporada), ya tuvimos muchísimos animes que partían de la premisa de "persona que viaja a un mundo de fantasía". Desde 'Digimon' a 'Inuyasha', pasando por 'Doce reinos' o 'Fushigi Yuugi, el juego misterioso', uno de los más emblemáticos cuya historia continuó más allá del final que todos recordamos.

La chica de la leyenda

Este anime nos presenta a Miaka, una atolondrada adolescente que solo piensa en comer, que encuentra un misterioso libro sobre la leyenda china de los Cuatro Dioses. Sin comerlo ni beberlo, acaba metiéndose dentro de la novela, donde descubre que es la sacerdotisa de uno de esos dioses... y para cumplir su misión deberá enfrentarse a su mejor amiga.

'Fushigi Yuugi, el juego misterioso' (1995) adapta el manga homónimo de Yuu Watase de 18 tomos (que ahora está siendo reeditado en España por Editorial Ivrea en una edición de 9 tomos). La versión en anime que vino de la mano del Studio Pierrot constó de 52 episodios, emitidos entre 1995 y 1996.

La adaptación abarca casi todo el manga y en España pudimos verla en las autonómicas y en canales de pago, además de contar con una edición doméstica en DVD de la serie al completo. Actualmente, se puede ver en streaming a través de Crunchyroll, pero solo con subtítulos en inglés.

Fue uno de los animes de fantasía más famosos de la época y no es para menos, ya que contaba con una aventura trepidante, una trama llena de giros y ambientada en un mundo inspirado en la China antigua. Por no hablar de que combinaba esa parte aventurera con momentos de humor tan absurdos como tronchantes, arrebatos de acción y un romance que nunca perdía protagonismo.

Ante todo, esta era una historia de personajes y por muchas traiciones, intrigas palaciegas, planes que salen mal o actos de crueldad inesperados que se iban dando, lo que nos mantenía enganchadas eran sus protagonistas, por su carisma, sus matices y el cariño que les acababas cogiendo después de acompañarles durante tanto tiempo.

Pese a que al final sufrió demasiados vaivenes y reveses, lo cierto es que la historia de amor entre Miaka y Tamahome era otro de los ganchos importantes que nos mantenía pegadas al televisor. No solo por su química o su intensidad, sino también porque sus momentos cómicos eran impagables (entre lo comilona que era ella y la obsesión por el dinero de él).

Visto a día de hoy, sigue siendo un anime apasionante y muy disfrutable, al que quizá lo que más pesa son las constantes recapitulaciones (algo muy típico en animes de la época) y algunas lagunas en la historia de cara a su segunda mitad, en la que hay contraste importante con el tono más ligero de la primera, ya que una vez la autora se arranca a matar personajes, ya no para.

La historia continúa

Pese a todo, el anime concluyó en un épico final como broche a esos 52 episodios en los que habíamos seguido a Miaka y al resto de las siete estrellas de Suzaku (los guardianes que deben protegerla como sacerdotisa que es) hasta el final de su viaje. Sin embargo, ese no es exactamente el final de la historia.

Originalmente, sí era el desenlace que la autora pensó para su manga, pero ante el furor que estaba causando la obra original, sus editores le insistieron para que continuara y todavía siguió un par de tomos más después del final que todas recordamos... e incluso se adaptaron como OVAs.

A partir de aquí hasta el final de este apartado, hay spoilers del desenlace de 'Fushigi Yuugi'

Ese intenso desenlace en el que Miaka invocaba por fin a Suzaku, gracias al último deseo que pide Yui aun a riesgo de ser devorada por su dios, Seiryu, y conseguían derrotar al malvado Nakago, aunque ello implicara tener que despedirse de todos los amigos que había hecho en el universo de los Cuatro Dioses, incluido Tamahome.

O no, porque lo último que veíamos era que las dos amigas habían conseguido entrar en el instituto que querían y allí se encontraban con una cara familiar: Tamahome había renacido en su mundo y todavía poseía el anillo con el que ambos se comprometieron.

Un final casi perfecto que la autora tuvo que seguir alargando durante varios tomos más, en los que los personajes volvían al mundo de fantasía a recuperar los recuerdos de Taka (así se llama Tamahome cuando renace) y se reencontraban con viejos conocidos en esta nueva aventura.

Esta parte del manga se adaptó en forma de OVAs, que también llegaron a España aunque no tuvieron la misma repercusión que la serie original (lo que tampoco me extraña, porque siempre me ha parecido anticlimático que continuaran después de un final tan redondo).

No solo eso, sino que el anime todavía tuvo otra continuación más: 'Fushigi Yuugi: Eikôden', que ya no adaptaba el manga original, sino que se basa en unas novelas ligeras escritas por Megumi Nishizaki e ilustradas por Watase. Si bien Tamahome y Miaka van a tener un hijo juntos en esta serie, la protagonista es otra adolescente que acaba metida en el libro de los Cuatro Dioses. Tanto este anime, como los otros OVAs están disponibles en Crunchyroll.

El universo de los Cuatro Dioses se expande

A pesar de que el auténtico final de esta historia sería el de los primeros OVAs (lo de si 'Eikôden' es canon o no canon, ya es otro tema) y pondría fin a la historia protagonizada por Miaka, lo cierto es que el universo que plantea esta obra tampoco acaba aquí.

En 2003, la autora comenzaría la publicación de 'Fushigi Yuugi: Genbu, el origen de la leyenda', que nos mostraba la historia de Takiko Okuda, sacerdotisa de Genbu (personaje que aparece en la obra original y, de hecho, ya nos contaba cómo terminó). Acabó de publicarse en 2013, aunque nunca tuvo adaptación en anime.

Como buena autora de fantasía, Watase se debió enganchar a su propio mundo porque en 2017 comenzó a serializar 'Fushigi Yuugi: Byakko Senki' protagonizado, efectivamente, por Suzuno Osugi, la sacerdotisa del dios Byakko que también aparece en el primer manga. Vamos, que si os quedasteis con ganas de más, tenemos universo de los Cuatro Dioses para rato.

