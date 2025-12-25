Hoy en streaming, la película que nunca falta en mi casa por Navidad: la mejor adaptación de 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens

La verdad es que hay ciertas películas que nunca me pueden faltar por estas fechas. Entre mis preferidas están 'Qué bello es vivir', 'The Holiday' y 'Tokyo Godfathers', unos clásicos que ya son imprescindibles.

Pero el año pasado me dio por recuperar una de mis películas favoritas de mi infancia, que ya llevaba mucho tiempo sin revisitar, y ahora 'Los Teleñecos en Cuento de Navidad' se ha convertido en otro pilar inamovible de mi lista de películas navideñas.

¡Chico! ¿Qué día es hoy?

Lo cierto es que 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens ha tenido adaptaciones a patadas y sin duda es una de las historias más homenajeadas y referenciadas por estas fechas. Pero creo que la que se lleva la palma a la hora de trasladar lo mejor de este clásico es la que se marcaron los Teleñecos con Michael Caine en 1992.

La tenemos disponible en Disney+, y tras tres décadas sigue manteniendo su magia como el primer día. Gran parte del mérito lo tiene un inmenso Michael Caine, que a pesar de que es consciente de en qué tipo de producción está trata a sus compañeros de fieltro con el mismo respeto que a grandes intérpretes formados en las mejores academias de arte dramático.

Así nos deja un Ebenezer Scrooge solemne y amenazador que se va rompiendo poco a poco según recupera su lado más humano, y es una transformación tremendamente emocionante de presenciar. En lugar de ser una simple caricatura de un viejo avaro y gruñón, se convierte en alguien que busca aprender de sus errores y que consigue una emotiva redención justo a tiempo para Navidad, buscando mejorar la vida de quienes tiene a su alrededor.

'Los Teleñecos en Cuento de Navidad' es una película divertida y entrañable, con números musicales encantadores que reúnen a Gonzo, Gustavo, Peggy y toda la tropa habitual de los Teleñecos. Un auténtico despliegue que nos transporta al Londres victoriano con una ambientación bien resultona que ya querrían otros dramas de época y una adaptación que demuestra que Brian Henson entendió a la perfección el clásico de Dickens.

Y, a ver, tiene Teleñecos. Ya sabemos que con Teleñecos la vida es siempre un poquito mejor.

