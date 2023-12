Las 12 mejores comedias de los últimos años que recomiendo para alegrarte el día durante estas fiestas navideñas

Ya ha llegado ese momento. Es probable que estés leyendo esto desde tu casa natal, con polvorones, turrón, regalos debajo del árbol y varios días libres por delante preparados para ver películas en familia. Tantas como se puedan. Puedes quedarte hasta las dos de la mañana poniéndote al día, y vaya que si merece la pena. De hecho, pocas cosas apetecen más en Navidad que una buena comedia, aunque no sea necesariamente navideña.

Mientras esperáis a Papá Noel (o al Olentzero, o al Tió) es el momento de poner una película que os guste a todos. Y para ayudaros a elegir hemos preparado una lista con 12 de las mejores comedias de los últimos tiempos para que vuestra sesión de cine entre mantitas, calefacción y papeles festivos no se convierta en un interminable scroll del menú de Netflix.

No controles (2011)

Director: Borja Cobeaga Reparto: Unax Ugalde, Alexandra Jiménez, Julián López, Secun de la Rosa, Miguel Ángel Muñoz

Se habla mucho de los clásicos navideños, pero rara vez estos clásicos son, además, buenas películas por sí mismas. 'No controles' lo es: una fabulosa comedia romántica con unos personajes tan ridículos como encantadores con los que la cinta tiene siempre una compasión inusual. Julián López nunca ha sido más gracioso que haciendo de Juancarlitros ni una comedia me ha hecho llorar tanto (y tan bien) con la idea de cenar cordero. Algún día se valorará a Borja Cobeaga y Diego San José como los genios del humor patrio que realmente son. Hasta entonces nos podemos consolar cada Navidad oyendo ese Casiotone escondido a traición.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Amazon Prime Video y Movistar Plus+

Bottoms (2023)

Director: Emma Seligman Reparto: Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Ruby Cruz, Havana Rose Liu, Kaia Gerber

Muy injustamente comparada con 'Barbie' y 'Súper empollonas', cuando realmente 'Bottoms' quiere ser (y de hecho, es) su propia cosa. Un humor disparatado y autoparódico muy en línea de la Gen Z, un club de la lucha lúbrico imposible, dos protagonistas que distan mucho de la perfección, puñetazos, chistes icónicos y carcajadas sin complejos. Lo mejor de esta película es lo poco que le importa lo que pienses sobre ella: no tiene reparos en machacar todo lo que esperabas para darte algo totalmente diferente que ni siquiera sabías que querías ver. Maravillosa.

Crítica en Espinof de Jorge Loser | Ver en Prime Video

Paddington 2 (2017)

Director: Paul King Reparto: Erik Wilson, Mark Everson, Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent

Hay quien cree que cuando decimos que 'Paddington 2' es una de las mejores películas de la historia del cine lo decimos con ironía. Pero no hay ningún conato de sarcasmo, al igual que en la propia película, una joya dulce como la miel, divertidísima, con personalidad propia y repleta de detalles que solo Paul King es capaz de carvar a la perfección en una superficie que podría pecar de ñoña o excesivamente infantil en otras manos. Es la película familiar definitiva, una maravilla contemporánea que nadie debería perderse. Sí, aunque no hayas visto la primera parte.

Crítica en Espinof por Víctor López | Ver en HBO Max

Popstar: Never stop never stopping (2016)

Dirección: Akiva Schaffer y Jorma Tacome Reparto: Andy Samberg, Akiva Schaffer, Jorma Taccone, Sarah Silverman, Tim Meadows, Imogen Poots

The Lonely Island, el trío cómico-musical de Andy Samberg, Akiva Schaffer y Jorma Taccone, ya nos había dado maravillas como los videoclips de 'I just had sex', 'Jizz on my pants' o 'Jack Sparrow'. Por eso había una gran expectativa por lo que serían capaces de hacer con su primera película tras la semi-fallida 'Hot Rod'. El resultado es un trenzado perfecto de ironía moderna con humor universitario que dejó para el recuerdo obras maestras de la comedia millennial como 'Equal rights' o 'Incredible thoughts'. Imprescindible para los fans de la comedia más inteligente (y un poco cazurra al mismo tiempo).

Ver en Movistar Plus+

Los Mitchell contra las máquinas (2021)

Dirección: Michael Rianda, Jeff Rowe Reparto: Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Rianda, Eric André, Olivia Colman

Definida como "una película hecha por gente rara para gente rara", 'Los Mitchell contra las máquinas' es una delicia que mete las mejores comedias animadas (sobre todo televisivas) en una batidora y añade personalidad, buen gusto y un ritmo que nunca deja de estar en todo lo alto. El resultado es una cinta increíble en la que cada plano tiene un chiste de fondo, cada personaje tiene su momento para lucirse, cada diseño es un triunfo absoluto del entretenimiento más enloquecido y demente. Y todo ello sin dejar de contar una historia de reencuentros y desencuentros familiares con las que no pocos os vais a sentir identificados.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Netflix

Borat, película film secuela (2020)

Dirección: Jason Woliner Reparto: Sacha Baron Cohen, María Bakalova, Rudy Giulani, Ken Davitian

Cuando ya nadie creía que Borat pudiera volver a primera plana, catorce años después Sacha Baron Cohen volvió a ponerse el bigote del cuarto mejor reportero de Kazajistán con la intención de ofrecer a su hija como obsequio para Donald Trump. En su lugar, derribó del todo la imagen pública de Rudy Giulani, acabó riéndose de los negacionistas del Covid y mostró que después de la graciosísima '¿Quién es América?' el cómico aún tenía mucho que contar. Y además, Bakalova se llevó una nominación al Óscar por sorpresa. Una gamberrada única.

Crítica en Espinof por Kiko Vega | Ver en Prime Video

Los del túnel (2017)

Dirección: Pepón Montero Reparto: Arturo Valls, Raúl Cimas, Natalia de Molina, Neus Asensi

El mayor problema de 'Los del túnel' fue que se vendió como una comedia descacharrante con Arturo Valls (en aquel momento, habitual televisivo diario con '¡Ahora caigo!'), obligando a los espectadores a enfrentarse a sus propias expectativas. Y, cada vez más, odiamos que una película no sea exactamente lo que esperamos antes de verla. Esta es una comedia árida, negra como la noche, dura de ver y muy incómoda, con personajes rastreros y desagradables y un Valls que encontró aquí la perfección subvirtiendo a su propio personaje televisivo. Dadle una oportunidad desde otro punto de vista: mereció mucho, muchísimo más.

Crítica en Espinof por Kiko Vega | Ver en Netflix y Flixolé

Little Monsters (2019)

Dirección: Abe Forsythe Reparto: Lupita Nyong'o, Alexander England, Josh Gad, Nadia Townsend, Stephen Peacocke

A finales de la pasada década ya estábamos todos un poco cansados de los zombis. La sobresaturación de los muertos vivientes hizo que incluso las parodias que señalaban con el dedo los tópicos del género nos generaran rechazo. Y sin embargo, 'Little Monsters' consiguió hacerse un hueco en nuestros corazones con honestidad, humor negro, niños y ukeleles. Lejos de renegar de su condición de película de muertos vivientes, abraza el género y lo lleva a su propio terreno. Cine familiar, comedia y terror en una mezcla que no debería funcionar pero, de alguna manera, logra la alquimia perfecta. Para atesorar.

Crítica en Espinof por Jorge Loser | Ver en Filmin

Noche de juegos (2018)

Dirección: John Francis Daley, Jonathan Goldstein Reparto: Jason Bateman, Rachel McAdams, Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Kylie Bunbury

Antes de crear la maravillosa (e injustamente vilipendiada en taquilla) 'Dungeons & Dragons: honor entre ladrones', John Francis Daley y Jonathan Goldstein se sacaron de la manga una pequeña película con diálogos muy afilados, situaciones límite y giros inesperados. 'Noche de juegos' es la película que menos te esperas, por suerte: puede que no te cambie la vida, pero tampoco es su intención. Risillas (más que carcajadas), diversión, acción y escapismo puro con sorpresas por el camino. Te recuerda por qué necesitamos más comedias de medio presupuesto.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Prime Video, HBO Max y Movistar Plus+

Un mal viaje (2021)

Dirección: Kitao Sakurai Reparto: Eric André, Lil Rel Howery, Tiffany Haddish, Michaela Conlin, Adam Meir

Debo confesar que, al poner 'Un mal viaje' me esperaba la crudeza y la locura de 'El show de Eric André' (la gran obra maestra de comedia post-contemporánea), pero, en su lugar, Sakurai es capaz de convertir al payaso loco en uno tierno. Esta no es la película de cámaras ocultas que estás esperando: en lugar de reírse de la gente, saca su lado más honesto, bello y esperanzador. Lo último que esperaba al empezar una película en la que Eric André empieza quedándose totalmente desnudo por culpa de una aspiradora era acabar convencido de que la humanidad tiene remedio y solo nos necesitamos los unos a los otros. Y eso sin parar de reír hasta llorar.

Crítica en Espinof por Kiko Vega | Ver en Netflix

Jackass Forever (2022)

Dirección: Jeff Tremaine Reparto: Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Jason Acuña, Ehren McGhehey

Si hacerse daño fuera arte, el grupo de 'Jackass' sería Leonardo Da Vinci. 'Jackass Forever' es la despedida del grupo clásico y, al final, entre creativos golpes en los testículos, bromas pesadas imposibles, revanchas, osos hambrientos y penes aplastados para jugar a ping-pong, subyace una profunda amistad que les ha acompañado durante veinte años de lesiones, traumatismos, pérdidas (el añorado Ryan Dunn) y muchísimas carcajadas. Sabes lo que hay, no engaña a nadie, es puro slapstick que se adueña de nuestros instintos más primarios. A veces solo necesitas eso.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en Netflix

Inside (2021)

Dirección: Bo Burnham Reparto: Bo Burnham

Más que una comedia o un monólogo, 'Inside' es un one-man show que reflexiona sobre hacer reír, la depresión y el confinamiento de 2020 mientras deja que Bo Burnham (el mejor cómico de su generación) experimente con historias personales, running gags ("Jeffrey, Jeffrey Bezos") y le de la vuelta a todo lo que pensamos sobre él después de su retirada de los escenarios tras sus ataques de pánico en la gira de 'Make Happy'. Una de las piezas de comedia más divertidas y al mismo tiempo tristes de los últimos años y la confirmación de Burnham como un hombre orquesta único capaz de hacer reflexionar y reír al mismo tiempo. Well, well, look who's inside again.

Crítica en Espinof por Kiko Vega | Disponible en Netflix

