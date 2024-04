Uno de los mayores batacazos de la historia de la televisión es este musical policíaco del creador de 'Canción triste de Hill Street'

Durante décadas el gran Steven Bochco era el nombre a quien acudir cuando querías un magnífico drama policíaca. No en vano en su curriculum se encuentra la creación de algunas de las series (no solo de este género) más míticas de los años 80 y 90: 'La ley de Los Angeles', 'Policías de Nueva York', 'Canción triste de Hill Street' e incluso 'Un médico precoz'.

Pero, como suele pasar, nadie es invulnerable al fracaso y en su caso tenemos una serie de estas que si te la cuentan no crees que existió. Estoy hablando de 'Cop rock' un musical protagonizado por los agentes del departamento de policía de Los Angeles y que se convirtió en uno de los mayores batacazos de la historia de la televisión.

Y es que, uno se preguntará ¿qué podría salir mal de una serie musical protagonizada por policías? Pues si hay talento detrás de ello podría ser simplemente una serie arriesgada en su concepto y la época (estamos en 1990)... el problema es que puede ser uno de los mejores guionistas policíacos, pero si la música no funciona, la serie no lo hará. Y, efectivamente, no lo hizo como muestra la cancelación tras 11 episodios.

Canción triste, el musical

Para rastrear su orígenes tendremos que ir a comienzos de los años 80 cuando una productora de Broadway le propuso a Bochco llevar 'Canción triste de Hill Street' a los escenarios teatrales como un musical. «Me encantó la idea, pero no era práctica.», reconocía Bochco. Sin embargo, esa proposición quedó dando vueltas en su cabeza y cuando tuvo que cumplir el contrato que le obligaba a realizar 10 series en ABC, esa idea volvió a la palestra.

Así, con la británica 'El detective cantante' como inspiración y conscientes de que era muy experimental para el público, se pusieron manos a la obra para realizar esta serie que contaría con música completamente original. Para ello contaron con compositores de la talla de Randy Newman, quien años después sería el músico de cabecera de Pixar.

Alguien que ya avisó a Bochco de que 'Cop Rock' jamás funcionaría... y no sería el único:

«Bob Iger era el jefe de ABC Entertainment y era el que manejaba mi trato de diez series en la cadena. No creo que tuviese mucha fe en que 'Cop Rock' funcionase —de hecho, la mayoría de los involucrados en ella me dijo que estaba loco— pero nos dejó hacerla. Quiero decir, pudo haberla matado. Pudo haber pagado una penalización y decir "No hagamos esto" y pasábamos a la siguiente cosa. Y siempre estaré agradecido por dejarnos hacerla, porque quería desesperadamente una serie de policías de mí... ¡y le di 'Cop Rock'!»

Efectivamente, no funcionó. El mero choque entre un género tan dramático y normalmente anclado a lo real como el policíaco y otro que pide algo más de "fantasía" al espectador no terminó de ir por buen camino. Sobre todo cuando la parte policíaca nos llevaba por temas tan serios como tiroteos policiales negligentes o, entre otras tramas, una drogadicta que vende a su bebé.

Tampoco ayudaba un casting en el que se priorizó más la calidad de cantante que como actor y piezas musicales (realizadas "en vivo" en lo que se graba la escena) que eran deslucidas como poco. Si bien como policíaco podría tener cierto pase, el mediocre apartado musical (a cinco canciones por episodio) hacía que la serie hiciera aguas.

«Bob Iger me dijo», recuerda Bochco hablando sobre la cancelación en diciembre de 1990, «si hicieras esta serie sin música, la aprobaría.» Bochco no estaba por la labor y aún tardó un par de años en crear otra serie de policías, 'Policías de Nueva York'.

