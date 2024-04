'El caballero de los siete reinos: el caballero errante'. Todo lo que sabemos del spin-off de 'Juego de tronos' creado por George R.R. Martin

Con un título más largo que un día sin pan (casi le falta añadir un "Juego de Tronos presenta"), desde HBO dieron el pasado 2023 luz verde al segundo spin-off oficial de la adaptación de la saga fantástica de George R.R. Martin. De esta manera, veremos las aventuras de Dunk y Egg en 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante' ('A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight').

Adaptación de los relatos cortos recopilados en su edición en España como 'El caballero de los Siete Reinos' vamos a ver todo lo que sabemos de esta nueva serie ambientada en Poniente.

La historia de 'El caballero errante'

Nos encontramos con una historia ambientada aproximadamente un siglo antes de los eventos de 'Juego de tronos', donde nos encontraremos las aventuras de dos héroes improbables que vagan por Poniente: el joven, inocente pero valeroso Ser Duncan el Alto y su diminuto escudero Egg.

Los Targaryen todavía ocupan el trono de Hierro y los últimos dragones son todavía un recuerdo de los vivos. Nos encontramos en unos Siete Reinos que parecen no haberse recuperado del todo de la cruenta rebelión de Fuegoscuro ocurrida años atrás.

¿Quiénes son Dunk y Egg?

Por poner un poco más de contexto, el "giro" (por así decirlo) es el hecho de que Egg no es sino alguien que se convertiría en el rey Aegon V el improbable (improbable por ser el quinto) quien de pequeño se convirtió en escudero de Duncan. El caballero, posteriormente, accedió a entrenarle a cambio de que su padre, el por entonces príncipe Maekar, le dejase ser caballero errante en lugar de tener un puesto en la guarnición de Fuerte Estival.

Si bien Egg es de alta alcurnia, todo lo contrario pasa con Dunk, quien se crio en Lecho de Pulgas, la barriada más pobre de Desembarco del Rey. Escudero de Ser Arlan del Árbol de la Moneda, tras la muerte de este Dunk empezó a asegurar que le había investido ya caballero. Sería camino del Torneo de Vado Ceniza donde conocería a Egg, quien el rogó convertirse en escudero.

Sus aventuras se pueden leer en 'El caballero errante', 'La espada leal' y 'El caballero misterioso'.

El reparto

De momento solo se han anunciado los dos jóvenes protagonistas de la serie: Peter Claffey interpretará a Ser Duncan, mientras Dexter Sol Ansell se pondrá en la piel del noble de incógnito, Egg.

El rodaje

Si bien todavía no se ha anunciado el comienzo del rodaje, teniendo en cuenta que ya se ha anunciado parte del reparto, este no debería tardar en producirse. George R.R. Martin e Ira Parker son los guionistas y productores ejecutivos de 'El caballero de los Siete Reinos'.

La fecha de estreno

Como siempre, esto dependerá de las fechas de rodaje, pero no es nada descabellado pensar que la serie pueda estar lista ya en 2025, lo cual serviría para paliar el espacio entre temporadas (si se confirmase la tercera) de 'La casa del dragón'.

Tráiler e imágenes

De momento, no tenemos ni tráiler ni imágenes de 'El caballero de los Siete Reinos'.

