Megan Stalter ya era la robaescenas por excelencia de 'Hacks' y espero que le lluevan más papeles como el de 'Sin medida

Durante años, Megan Stalter había sido una actriz a la que apenas le daban dos frases o una secuencia. Sin embargo, ella siempre ha sabido aprovecharlas y exprimir esas oportunidades al máximo, dejando siempre una grata impresión al otro lado de la pantalla, aunque fuera con unas pocas palabras. Muchos la hemos descubierto por su papel en 'Hacks', donde la imprudente, caótica y encantadora Kayla se convirtió en la robaescenas oficial de la serie de HBO Max.

Pero ha tardado un poco en tener el papel protagonista que se merecía y aunque es un hecho que siempre ha tenido un talento desbordante, no la hemos visto en el centro de la trama hasta 'Sin medida', la nueva serie de Lena Dunham ('Girls') para Netflix.

Dunham la descubrió gracias a uno de sus sketches virales de Internet y quedó fascinada. Por eso mismo, no dudó a la hora en poner en sus manos el papel principal. Y la jugada ha salido redonda.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un ascenso meteórico

Megan Stalter ha pasado de ser una figura viral en redes sociales a trabajar en grandes producciones, consolidándose así como una de las voces más originales del humor contemporáneo. Su primer gran éxito llegó con 'Hacks', donde desarrolló su inconfundible estilo de hacer comedia con sus personajes, mezclando una confianza delirante y la vulnerabilidad más pura. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico.

Su habilidad para encarnar personajes neuróticos, exageradamente seguros pero trágicamente torpes, le ha llevado a recibir muchos elogios, pero este éxito no es fruto de la ciencia infusa. Su carrera comenzó en Cleveland y empezó trabajando muy duro en Chicago hasta que la burbuja explotó durante la pandemia gracias a sus vídeos de comedia en Instagram y YouTube. Esa irreverencia digital le abrió las puertas al reconocimiento mainstream, dejando claro que tiene talento para la comedia.

De hecho, fue justo ese tipo de humor el que llamó la atención de Lena Dunham, que según lo que declaró en El País “lo más importante a la hora de poner a alguien en el centro de una serie es que te den ganas de verla. Eso es lo que me pasa con ella”.

Aunque cuatro años antes llegó su gran oportunidad con el papel de Kayla en 'Hacks', con un personaje que fue toda una revelación.

Más allá de 'Hacks'

Desde entonces, Megan Stalter ha seguido acumulando proyectos más allá del universo de 'Hacks'. Interpretó papeles secundarios en películas como 'Cora Bora', la comedia dramática protagonizada por una aspirante a cantante, y en 'Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain', donde interpretó a una guardabosques ácida y memorable. También ha participado en series de animación como 'Tooning Out the News'.

Pero lo más emocionante es que este éxito seguramente le permita tener más papeles a su altura e incluso desarrollar contenidos propios. Porque con su autenticidad, su creatividad y su irreverencia ya se ha convertido en una de las figuras más interesantes y prometedoras del humor contemporáneo.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las series más esperadas de 2025