La junta de Warner Bros. Discovery tumba la oferta de Paramount y respalda la fusión con Netflix, considerando "inferior" el acuerdo

La guerra por el futuro de Warner Bros. Discovery acaba de vivir uno de sus capítulos más decisivos. La junta directiva de la compañía ha cerrado filas de forma contundente en torno a su acuerdo con Netflix y ha rechazado oficialmente la oferta hostil de Paramount Skydance liderada por David Ellison que estaba valorada en 108.000 millones de dólares.

Lejos de dejar espacio a la duda, ha habido unanimidad al considerar que la propuesta rival no solo "es inferior" en términos económicos, sino que además está cargada de riesgos financieros, regulatorios y estructurales. La decisión, comunicada formalmente a los accionistas, marca un punto de inflexión en una batalla corporativa que llevaba semanas escalando y que enfrenta dos visiones opuestas sobre cómo debe reorganizarse el mapa del entretenimiento global en plena era del streaming.

Cerrando filas con Netflix

En una carta dirigida a sus accionistas que se recoge en medios como Variety, Warner Bros. Discovery fue tajante: la junta directiva "ha determinado por unanimidad que la oferta pública de adquisición lanzada por Paramount Skydance no beneficia a WBD ni a sus accionistas y no cumple con los criterios de una Propuesta Superior" según los términos del acuerdo firmado con Netflix el pasado 5 de diciembre. El consejo recomendó explícitamente a los accionistas que rechazaran la oferta de PSKY y reafirmó su compromiso con la operación que contempla la venta de los estudios Warner Bros., HBO y HBO Max a Netflix una vez se complete la escisión de Discovery Global en 2026.

Uno de los puntos más duros del comunicado tiene que ver con la financiación de la propuesta rival. Según el consejo de Warner Bros., Paramount ha "engañado constantemente a los accionistas" al insinuar que la familia Ellison respalda plenamente la operación. La carta es clara al respecto y explica que el compromiso de capital de 40.650 millones de dólares no cuenta con una garantía firme de los Ellison. Además, para Warner Bros., esto es insuficiente y la conclusión es demoledora: "La oferta de PSKY es ilusoria".

Warner Bros. Discovery también cuestionó duramente las sinergias prometidas por Paramount, que cifraba en 9.000 millones de dólares los ahorros de costes derivados de la fusión. Para la junta, esos objetivos "son ambiciosos desde una perspectiva operativa y debilitarían a Hollywood, en lugar de fortalecerlo". En contraste, Netflix estima sinergias más moderadas, de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, que WBD considera más realistas y sostenibles a largo plazo para la industria.

Por otro lado, desde Netflix, la reacción ha inmediata. Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la plataforma, aseguró que "la Junta Directiva de Warner Bros. Discovery reiteró que el acuerdo de fusión de Netflix es superior y que nuestra adquisición beneficia a los accionistas", definiendo el proceso como competitivo y beneficioso "para consumidores, creadores, accionistas y la industria del entretenimiento en general". Su homólogo Greg Peters añadió que la operación permitirá ofrecer "más opciones, valor y oportunidades" a escala global y que la transacción "favorece fundamentalmente al consumidor, la innovación, los creadores y el crecimiento".

A pesar del rechazo, Paramount no se dará por vencida y ha reiterado que seguirá defendiendo su oferta, aunque por ahora no contempla mejorarla. La disputa se produce en un contexto especialmente delicado, con advertencias sobre posibles revisiones regulatorias, preocupaciones por la participación de fondos soberanos extranjeros y hasta la intervención política, después de que Donald Trump anunciara que participará en la revisión del acuerdo con Warner Bros. Discovery. Mientras tanto, WBD insiste en que no existe "una diferencia sustancial en el riesgo regulatorio" entre ambas propuestas y confía plenamente en que la alianza con Netflix representa el camino más sólido, seguro y rentable para su futuro.

