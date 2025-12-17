HOY SE HABLA DE
Hoy en Prime Video, la fabulosa comedia de acción que cambió la carrera de Channing Tatum

Hoy en Prime Video, la fabulosa comedia de acción que cambió la carrera de Channing Tatum

El comienzo de una de las mejores franquicias del siglo XXI

Infiltrados En Clase 2012 Channing Tatum
Hay varios factores que han provocado el desahucio comercial y creativo de mucha comedia estadounidense. Primero, la apuesta por todo lo que sean franquicias y despreocupación por todo lo que no lo sea o pueda funcionar globalmente. Luego, a consecuencia de esto, la falta de creación de nuevas estrellas capaces de liderar películas de género, con los cómicos pasando directamente a tener películas que intentar tener carrera cinematográfica.

A todo esto podemos sumar que muchas estrellas convencionales y de considerable atractivo, no cómicos, están liderando estas películas que además tienen que estar sobrecargadas de acción para justificar su existencia. Channing Tatum podría ser un ejemplo de esto mismo, aprovechando su físico privilegiado y ocupando espacio para un actor cómico más clásico. Pero el caso es suyo fue uno de los últimos ramalazos geniales en la comedia de acción: ‘Infiltrados en clase’.

Juventud policial

Junto a Jonah Hill protagoniza una sensacional y divertidísima explosión creativa a raíz de hacer el remake de una antigua serie de televisión con premisa poco sostenible. Pero Phil Lord y Christopher Miller, los directores, se burlan casi de si misma existencia en un huracán hilarante que se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Schmidt y Jenko se convirtieron en improbables amigos en la academia de policía, después de tener grados dispares de popularidad en el instituto. Ahora se cambiaran las tornas cuando deban infiltrarse en otro instituto como parte de una operación policial en la que debe destaparse una red clandestina de narcotráfico.

Lord y Miller consiguen aquí una continua subversión de las expectativas tanto de un remake aparentemente innecesario como de los cánones del cine de acción explosivo, creando una ametralladora cómica que nunca se detiene. Cualquier rincón puede tener una improvisación que te rompa, una línea de diálogo desternillante o un momento de humor físico que rompa la situación que sería épica en una película del montón.

‘Infiltrados en clase’: disparando continuamente

Infiltrados En Clase 2012 Channing Tatum Jonah Hill

Esta manera de estudiar al milímetro estructuras clásicas y luego volarlas por los aires se volvería fuente de éxito en sus cintas de animación de Lego y Spider-Man. ‘Infiltrados en clase’ aprovecha al máximo la capacidad de inventiva de sus actores, a los que da cancha ancha para que encuentren el momento más gracioso posible.

Esto activa especialmente a un Tatum que hasta entonces no estaba probado en estos terrenos, y finalmente lo ha vuelto parte de su carisma como estrella. Muchos de sus grandes momentos han aprovechado esta capacidad de estirar la tontería que resulta convincente en un físico como el suyo, pero aquí tiene de añadido la especial química con Jonah Hill que vuelve a esto una maquinaria infalible.

