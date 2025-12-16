Esta miniserie de tan solo 8 episodios se ve en un suspiro. La protagonista de 'Succession' encabeza un absorbente thriller maternal

Una madre llega a una casa para recoger a su hijo de cinco años. La que le abre la puerta dice que se ha equivocado, que hay no hay niños. En pocos minutos una realidad se hace patente: el niño ha desaparecido. Así arranca una miniserie de tan solo 8 episodios que se ha ganado el favor de la crítica y que acaba de aterrizar en SkyShowtime.

Una miniserie que dio cierta sorpresa en la carrera de los premios, contando con cuatro nominaciones a los Critics Choice y dos a los Globos de oro incluyendo, en ambos casos, el de mejor serie limitada. Está protagonizada por Sarah Snook ('Succession') y Dakota Fanning ('Ripley') y se titula 'All Her Fault (Su peor pesadilla)'.

Curioso, por cierto, el juego de doble título (en el que SkyShowtime utiliza el título en español de la novela) ya que ambos reflejan muy bien el drama que esto supone. Por un lado, claramente la peor pesadilla de una madre o un padre; por el otro, tal como se incide sobre todo en el primer episodio, hay cierto peso de culpabilidad en lo que ha pasado.

Y es que, más allá del thriller en lo que se intenta saber qué ha pasado con el pequeño Milo, la adaptación que hace Megan Gallagher de la novela de Andrea Mara (editada en España por Motus) incide bastante en la responsabilidad de los actos. Sea por acción o inacción. Y, también, en la exigencia del papel de madre. No tanto por lo que te exiges a ti misma como tal, sino por lo que te exigen los demás.

Dramas de madre

Un tema que se pone bastante más por encima que los habituales en producciones como estas de "dramas de rico". Sí, el tema del privilegio está más que presente, pero si bien en series similares como 'Big Little Lies' es lo central, aquí es una mera capa más. Antes que mujer rica, a los ojos de los demás, Marissa es madre. Y su aptitud como tal es lo que se pone en tela de juicio. Tanto la suya como la de la otra madre implicada, la Jenny de Fanning.

Esto comenzando por sus maridos y continuando por el resto de la gente. Hablando de ellos, creo que aquí es donde la serie no termina de saber qué hacer. No solo con los maridos sino con el resto de personajes, cuyo desarrollo es algo plano. Tanto Peter como Richie son tan insoportables como ligeramente caricaturescos y los personajes que más nos podrían interesar son los que, quizás, menos tiempo dedican a profundizar en ellos.

Claro, estamos hablando de un thriller doméstico de secretos, mentiras y muchos giros. Y de estos tenemos una buena ración. Otra cosa es que se profundice en los porqués de las mentiras que se van descubriendo. Alguna que otra mentira, de hecho, de la que el espectador es tan consciente que no se explica la razón por la que se miente.

Fallos de desarrollo de personajes aparte, la realidad es que una vez arranques a ver 'All Her Fault' desaparece el botón de pausa ya que la miniserie se ve en un suspiro. A poco que entres en el juego te verás sin apartar la mirada de lo absorbente que es. Menos mal que, al contrario que en su plataforma origina, Peacock, en SkyShowtime la están dosificando en dosis de capítulo semanal.

