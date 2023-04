'Love & Death': Elizabeth Olsen fascina en una sólida miniserie true crime del creador de 'Big Little Lies' en HBO Max, con poco que contar

Es inevitable ponerse a hablar de 'Love & Death', la serie que HBO Max estrena hoy jueves, sin pensar en 'Candy: Asesinato en Texas'. Que en medio año (algo más para los estadounidenses) pasen por las pantallas de streaming españolas dos miniseries sobre el mismo caso es, indudablemente, ligeramente perjudicial para la segunda estrenada.

No quiere decir que la de HBO Max no tenga su justificación o que nos tengamos que quedar con la de Disney+. Simplemente es que si has visto una puedes ahorrarte la otra porque el caso —una ama de casa de la Texas suburbana que mata a hachazos (41) a una vecina suya— da para lo que da por muy fascinante y carne de true crime que sea. Es la misma historia, la diferencia radica en cómo contarla.

Inevitable comparación

Y aquí no está muy acertado David E. Kelley a la hora de diferenciarse. El guionista que de algún modo se ha ido aficionando en los últimos años a las miniseries de prestigio como 'Big Little Lies' o 'Nine Perfect Strangers' muy interesado en desmontar las caretas de sus protagonistas, no logra quitarnos la sensación de que ya hemos visto la historia.

Para ser justos, el estilo de Kelley es bastante distinto al de Nick Antosca y Robin Veith y el enfoque que hace el primero no es tan directo a la hora de exponer el caso. 'Love & Death' va en orden cronológico, mientras que 'Candy' salta y nos presenta el asesinato desde el principio (con un tensísimo episodio con "lo de después" que se queda grabado a fuego).

A ambos le interesan cosas distintas a la hora de retratar sus personajes. Un ejemplo no lo tenemos tanto en la propia Candy sino en la víctima, Betty Gore (Lily Rabe) en la que no inciden en rasgos de personalidad que insuflaba la versión de Melanie Lynskey. También la de Kelley desarrolla más la relación de infidelidad entre Candy y el marido de la víctima (Jesse Plemons). Sin embargo, al guion no parece interesarle tanto el universo de la protagonista y hay cierta "visión de túnel" al respecto.

Hablando de personajes, aquí la principal baza de la serie radica en su reparto. Concretamente en una Elizabeth Olsen que encanta y fascina con su papel, en el que encaja con una suavidad pasmosa y le aporta matices bastante apropiados a lo que requiere la historia en cada momento.

Claro, al igual que en otras obras de Kelley, hay cierta exageración de los rasgos de personalidad que hace que muchas veces parezcan versiones caricaturizadas, algo que sirve de hecho para desmontarlos poco a poco e ir rasgando de forma más evidente sus superficies para ir a lo profundo de sus respectivos seres. A veces lo consigue, otras no tanto.

Más allá de comparaciones, 'Love & Death' es uno de esos grandes ejemplos de series "de prestigio" que lo tienen todo a su favor: buen guion, buena dirección, un reparto soberbio y brillante pero que, por alguna razón, no termina de funcionar del todo. Es sólida y está bien hecha, pero en una era en la que estamos ya un poco exhaustos de true crimes, aporta bien poco.

