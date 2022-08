Este documental intimista sobre la vida de una vaca está firmado por la directora de 'Big Little Lies' y es maravilloso

¿Una película sin diálogos ni narradores? ¿Que se limite a seguir el día a día de una vaca? No es ninguna broma, sino el último proyecto audiovisual de Andrea Arnold que camina entre el documental, el drama costumbrista y el cine intimista para dar lugar a algo único y arriesgado. Se titula 'Vaca' ('Cow') y nos ha llegado un año después de su estreno en el Festival de Cannes 2021.

La vida secreta de las vacas

Luma es una vaca normal, con una vida normal. A lo largo del filme, la acompañaremos desde su nacimiento y observaremos toda su vida: cómo se relaciona con otras vacas, el día a día en la granja, el nacimiento de su bebé, el trato que le dan los granjeros...

Andrea Arnold, directora de 'American Honey' y de la segunda temporada de 'Big Little Lies' (polémica incluida) da un triple salto mortal con su primera incursión en el documental, que en planteamiento recuerda a 'Gunda', el documental de Viktor Kossakovsky protagonizado por un cerdo.

Al contrario que los documentales habituales, 'Vaca' carece de narrador y lo único que escuchamos en su hora y media de metraje son las voces lejanas del personal de la granja y los mugidos de las vacas que, sorprendentemente, parecen decir mucho más que el ininteligible parloteo de sus dueños.

Contrasta también la dirección, si bien estática y contemplativa, en consonancia con la voluntad de mostrar una historia costumbrista. Al mismo tiempo, Arnold busca a menudo encuadres cerrados y cercanos a Luma, como si de una película intimista se tratara, logrando un impacto emocional en el espectador tan insólito como real.

Apenas vemos a los humanos, todo se concentra en las vacas y lo vemos a través de la subjetividad de Luma, que parece ser consciente del trágico paso del tiempo, apenas un parpadeo para la vida de un animal criado en una granja cuya razón de ser está siempre al servicio de los humanos. Esto se construye a través de las elipsis que van saltando de un momento a otro de la vida del personaje para mostrar esa mirada global de la misma.

Arnold no necesita palabras para verbalizar un discurso que está presente en casi cada fotograma. Su visión fría de la vida en la granja no omite la cara menos agradable de la misma, tesis que sintetiza sin grandilocuencias ni tampoco concesiones.

No vamos tampoco a engañar a nadie: 'Vaca' no es precisamente una montaña rusa con ritmo trepidante así que, si buscáis emociones fuertes, es muy probable que no sea la mejor opción. Sin embargo, si os gustan las historias de ritmo sosegado y naturalista, que a través del día a día de una persona (de una vaca, en este caso) va construyendo poco a poco un drama intimista salpicado de crítica social, podéis acercaros a ver la vida a través de los ojos de Luma.

'Vaca' está disponible en Filmin.