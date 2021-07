Cannes 2021: las 16 mejores películas de una edición de gran nivel, marcada por la necesidad de un triunfal regreso bajo la sombra de la COVID-19

Acabó el 74º Festival de Cannes y un nombre queda en boca de todos. Julia Ducournau. La francesa ha ganado una Palma de Oro muy especial, una que ha tardado dos años en llegar, una que la convierte en la segunda cineasta en toda la historia del certamen que se alza con el galardón más preciado. Ducournau rechaza la distinción de género pero el dato está ahí y es bonito que Jane Campion ya no esté sola.

En todo caso, el triunfo de la realizadora va más allá de una anécdota histórica. Su 'Titane' es una salvajada, una bomba, la feliz confirmación de que el fantástico vive un gran momento y ha cautivado a Cannes. El festival y el jurado, liderado por el adorable bocazas de Spike Lee, acertaron de pleno. La anterior Palma fue para Bong Joon-ho, que con 'Parásitos' arrasó después en los Óscar. ¿Se atreverán en Hollywood a encumbrar un film tan extremo como 'Titane'? Desde ya apuesto que no aunque sería escandaloso que Ducournau no sea nominada.

Cubriendo el festival más grande en un pueblo de playa durante un verano en pandemia

Lo primero que sentí al pisar Cannes, con unas ganas tremendas de volver tras la obligada cancelación de la edición 2020, fue incredulidad y algo de pánico. Pese a que la maldita pandemia global no ha desaparecido, casi nadie llevaba mascarilla y la distancia de seguridad era nula; lo máximo que podías aspirar es que no te tosieran en la cara. De pronto, ese pueblo de playa era la aldea de Astérix y Obelix, y el COVID-19 eran los romanos.

Esta situación se prolongó durante todo el certamen; en cafeterías y restaurantes te atendían con el rostro descubierto. Uno iba por la calle como en una película de zombis, sorteando obstáculos y temeroso de ser mordido. En cuanto al festival, digamos que lo intentaron... más o menos. En la primera noche, el canallita de Adam Driver convenció a Marion Cotillard de no llevar mascarilla al entrar en el Lumière, y al final de la proyección, se encendió un cigarro.

Momento em que Adam Driver acende um cigarro na premiere de Annette em Cannes 2021 junto à Leos Carax pic.twitter.com/xeqh4BlwIL — Adam Driver Brasil® (@AdamDriverBRA) July 7, 2021

Y así, todas las medidas anunciadas, todas esas promesas de que iban a convertir el festival en un lugar seguro contra el COVID-19 se quedaron en pura fachada. Fue una imagen simbólica que avisaba de lo que pasaría el resto de días. Las estrellas podían saltarse las normas y gestos como ese dieron alas a otros muchos, maleducados e irrespetuosos, que se hacían los locos ante carteles, avisos, llamadas de atención y amonestaciones verbales.

Así que podías ver una película junto a gente sin mascarilla, o que la llevaban por debajo de la nariz. Gente que, a veces, tosía. No eran las únicas distracciones, las pantallas luminosas de los móviles o las actitudes de quienes se comportan como en el salón de su casa siempre están ahí, pero desde luego lo más preocupante era el virus. Cierto es que uno llega a Francia con un PCR negativo pero nadie te asegura que no te contagies allí, en el pueblo de los galos. Pese a todo, y rumores de contagios, desde el festival se afirmaba que todos los tests realizados estaban dando negativos.

Esto era un gran alivio, desde luego. Había un recinto donde podías acudir para hacerte todos las pruebas PCR que quisieras, gratuitamente. Era necesario mostrar el negativo para acceder al Palais des Festivals, la sede principal, y a los cines que hay en su interior, sin embargo, no lo pedían para acceder a otras salas del festival, incluyendo la Lumière o la Debussy, las principales. En definitiva, si te parabas a pensarlo un momento, aquello era una locura. Pero a falta de datos, cabe concluir que todo salió bien.

El mejor cine de Cannes 2021

El TOP 10 de Juan Luis Caviaro (en Twitter):

'Drive My Car', de Ryusuke Hamaguchi

'Compartment no. 6', de Juho Kuosmanen

'Titane', de Julia Ducournau

'The Story Of My Wife', de Ildiko Enyedi

'The Innocents', de Eskil Vogt

'The French Dispatch', de Wes Anderson

'Annette', de Leos Carax

'Les Olympiades', de Jacques Audiard

'Lamb', de Valdimar Jóhannsson

'Benedetta', de Paul Verhoeven

(extras: 'Val' de Ting Poo & Leo Scott, 'A Hero' de Asghar Farhadi', 'Red Rocket' de Sean Baker y 'The Worst Person in the World' de Joachim Trier)

El TOP 10 de Sara Martínez Ruiz (en Twitter):