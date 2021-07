Cannes 2021: 'The Innocents' de Vogt y 'Lamb' de Jóhannsson, nuevas perlas del cine nórdico que atrapan con sus giros fantásticos

Desde el paraguas de la sección oficial alternativa de Un Certain Regard, el festival de Cannes nos lanza este año dos de los títulos más estimulantes de este certamen, entre los que se encuentra una ópera prima y una segunda película. Pas mal.

En una edición en la que cabe destacar dos conclusiones, el triunfo del género y la confirmación de que asistimos al gran momento del cine nórdico, 'The Innocents' del noruego Eskil Vogt y 'Lamb' del islandés Valdimar Jóhannsson, se revelan como la feliz coincidencia de ambos.

'The Innocents'

Una de las mejores películas de toda la programación de Cannes 2021, que bien podría haber estado a competición en Sección Oficial, y ciertamente si la comparamos con otros de los títulos que más han decepcionado. La segunda película como director del guionista habitual de Joachim Trier, Eskil Vogt, que había debutado en 2014 con ‘Blind’ y que ya apuntaba maneras, se consagra como la gran revelación del festival con este thriller oscurísimo a plena luz del día que nos ha volado la cabeza.

En un área residencial al fresco del verano nórdico, una familia nueva aparece en una urbanización fantasma donde los niños parecen haber desaparecido. Ida y su hermana Anna, una niña con un nivel agudo de autismo que le impide pronunciar palabra, se pasean por unas zonas de juegos desiertas en busca de algún nuevo amigo con quien jugar durante los largos días de vacaciones.

Así encuentran a Ben, un chico solitario pero amigable, aunque con tendencias endiabladas, que despierta el lado más malvado de la pequeña Ida. Mientras tanto, Anna ha conectado sorprendentemente con Aisha, una niña más pequeña con un problema en la piel que parece sentir a través de Anna y con la que se comunica sin palabras.

Pronto descubren que entre ellos hay un flujo de energía extraño que los conecta en círculo en un frágil equilibrio entre el bien y el mal. Una conexión extrasensorial que les confiere unos poderes mágicos que los niños exploran de forma inocente mientras los padres no están mirando y que, en esa delgada línea moral aún no definida a tan temprana edad, los conduce a situaciones extremas y de brutal violencia para su espanto y su satisfacción.

Una historia terrorífica, que por momentos recuerda a la sueca 'Déjame entrar' ('Let the Right One In', Tomas Alfredson, 2008), aunque a plena luz del sol y a todo color. Ante la tranquilidad de una sociedad de reacciones contenidas, se suceden los acontecimientos salvajes provocados con tanta naturalidad que duelen de ver, en una especie de liga de inocentes superhéroes malignos.

Con un guión prodigioso de Eskil Vogt en solitario y una puesta en escena verdaderamente estilosa y minimalista, que hace hincapié en el sonido y el silencio, así como el uso de la elipsis y lo implícito, 'The Innocents' constituye una pequeña obra maestra que confirma el enorme talento de un creador con un gran camino por delante en la silla del director.

'Lamb'

Construida sobre los cimientos de una leyenda popular islandesa, 'Lamb' cuenta la historia de un matrimonio sin hijos al que las circunstancias han atrapado en una trágica situación que los mantiene en una silenciosa relación cordial, apagada y carente de todo prospecto de alegría o placer. La ilusión vuelve a aparecer en sus vidas con el nacimiento de una nueva criatura en la granja, a la que adoptarán y trasladarán a la casa para encargarse personalmente de sus cuidados.

Partiendo de un prólogo magnífico en torno a un rebaño de corderos, que captura con una energía sobrenatural y fuera de campo el episodio que desencadenará toda la trama, la película recorre de forma realista una historia mitológica que poco a poco desvelará todos sus componentes fantásticos para finalmente construir un drama de puro género.

Protagonizada en islandés por la estrella internacional Noomi Rapace, en su retorno a la isla en la que se crió y en la que debutó en el cine, junto al reconocido actor local Hilmir Snaer Gudnason ('Un blanco, blanco día'), 'Lamb' se erige como un bello cuento de hadas sobre la trágica relación del hombre con la naturaleza.

Con unas imágenes mágicas y cargadas de simbolismo, la película se apoya en los poderosos paisajes islandeses para transmitir con una energía invisible esa conexión extraordinaria con La Tierra. Una historia fantástica narrada valiéndose de recursos naturalistas y no explícitos que maneja de forma magistral la tensión de la ausencia del contraplano y donde lo sugerido resulta más terrorífico que lo mostrado. Una fábula preciosa con tintes folk con una atmósfera única y cargada de un hipnotismo magnético.