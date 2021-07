'Lamb': Noomi Rapace adopta un niño-oveja en el perturbador tráiler de la nueva película de terror de A24 para Cannes 2021

El drama sobrenatural con tintes bíblicos de terror bíblico 'Lamb', dirigida por Valdimar Jóhannsson llevaba circulando desde hace bastante tiempo e incluso se dejó ver un primer vistazo a la estrella de 'Prometheus' (2012) Noomi Rapace el año pasado, pero ahora en una noticia de cara a Cannes, Variety informa que A24 ha adquirido los derechos del film, que parece otro drama bíblico inquietante en la línea de 'La bruja' (The Witch, 2015) y ahora tiene tráiler.

En la onda de 'La bruja'

Según la sinopsis oficial de 'Lamb':

"Cuenta la historia de una pareja sin hijos, María (Rapace) e Ingvar (Hilmir Snaer Gudnason), que son ganaderos de ovejas en Islandia. En Nochebuena encuentran a un recién nacido que es mitad humano, mitad oveja. Anhelando tener un hijo propio, deciden quedarse con el cordero y criarlo como si fuera suyo sin importar las consecuencias. Esta perspectiva inesperada de una nueva familia les trae mucha alegría, antes de que finalmente les destruya ".

Rapace comentó en su momento, cuando la película se anunció originalmente en Variety:

"Un guión como este es raro y sentí directamente que tenía que hacerlo. Nunca había hecho algo así antes y no puedo esperar para empezar a filmar y volver a mis raíces en Islandia".

El estreno de Cannes es inminente, saldrá en la sección Un Certain Regard, que presenta una serie de películas con diferentes tipos de visiones y estilos; obras "originales y diferentes" que buscan el reconocimiento internacional. Lo mostrado recuerda a una versión pastoral de 'Royal Jelly', la historia de Roald Dahl y parece bastante inquietante, mezclando el horror psicológico con el emplazamiento rural y planos de rebaños al estilo 'The Dark and the Wicked'.